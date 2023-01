Reisadviseurs rennen en ontdekken… Dushi Curaçao

Deel dit artikel

Of er iemand van Travelpro mee wil naar Curaçao? Op deze vraag hoefde Travelpro’s Sharon Evers niet lang na te denken. Haar antwoord was luid en duidelijk: ja! Nog een dingetje: de KLM Curaçao Marathon staat ook op het programma…

Eind november is het zover. De koffer wordt gevuld met zomerkleding, zonnebrand én hardloopschoenen om samen met een groep reisprofessionals af te reizen naar het kleurrijke en zonnige Curaçao. Op Schiphol kom ik er al snel achter dat ik niet het enige Curaçao-groentje ben. Het gros heeft het eiland net als ik nog niet eerder bezocht en dat maakt deze ontdekkingsreis extra leuk. We hebben er allemaal zin in, en al snel is de KLM Curaçao Marathon het onderwerp van gesprek. Hoe gaan we dat in die bloedhitte voor elkaar krijgen? En of ik de immens hoge Koningin Julianabrug heb gezien waar we overheen gaan lopen? Ik beloof te gaan nadenken over deze vragen, zodra ik me heb geïnstalleerd aan boord van de rechtstreekse KLM-vlucht. Een kleine tien uur heb ik hiervoor de tijd, maar die uren vliegen als het ware voorbij. Ik klets wat met mijn medepassagiers en het entertainmentsysteem aan boord biedt enorm veel (nieuwe) films en series, dat ik niet eens de kans krijg om na te denken over de 56,4 meter hoge brug die ook nog eens een lengte heeft van zo’n 500 meter. Maar ook, de service aan boord mag niet worden vergeten. Net als alle andere passagiers kom ik niets te kort.

Author Sharon Evers