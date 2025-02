Al ruim tien jaar werkt reisagent Mathé de Groot van TravelXL samen met Destin Riviercruises. In dit artikel deelt hij zijn ervaring over deze samenwerking, die, zoals hij zelf aangeeft: “Wordt gekenmerkt door kwaliteit en de mogelijkheid tot het boeken van reizen en bestemmingen die uniek zijn.”

Wat spreekt je aan met betrekking tot het reisaanbod van Destin Riviercruises?

De Groot: “Kort gezegd: de kwaliteit in uitvoering van de reis. Vanaf het moment van reserveren tot en met de reisbescheiden en de gehele uitvoering van de reis aan boord. Prachtige schepen, een hoge standaard qua service en veel aandacht voor maaltijden.”

Hoe ervaren jouw klanten de reizen die zij hebben gemaakt met Destin Riviercruises?

“Geweldig, mijn klanten zijn verrast door de kwaliteit, bijzondere uitvoering van de reis en puntjes op de i. Maar ook de persoonlijke benadering vanuit Destin Riviercruises naar onze klanten. Een mooi voorbeeld zijn klanten die onlangs de zesdaagse Kerstcruise over de Rijn hebben gemaakt. Hierbij bezochten de passagiers een exclusief kerstconcert in Koblenz. Mijn klant was zo ontroerd dat de tranen over haar wangen liepen. Klinkt misschien gek, maar als reisagent word ik daar blij van. Voor mij moet vakantie voor de klant ‘de mooiste tijd van het jaar zijn’. Als ik dat kan behalen, is mijn doel bereikt en met Destin Riviercruises ligt dit doel voor handen.”

Wat kenmerkt de samenwerking met Destin Riviercruises?

“Kwaliteit, de mogelijkheid tot het boeken van bijzondere reizen en bestemmingen die uniek zijn.”

Zou je andere reisagenten aanbevelen om samen te werken met Destin Riviercruises?

“Ik zou het zeker aanbevelen vanwege de hoge klanttevredenheidsscore. Het contact met het team van Travel Consultants voelt altijd persoonlijk aan. Familie Van Pelt doet er alles aan om een reis tot een succes te maken. Onlangs bracht ik klanten naar een riviercruiseschip en bij het aan boord gaan zag ik meneer Van Pelt sr. persoonlijk de passagiers ontvangen. Het voornoemde kerstconcert in Koblenz werd ook door diezelfde meneer Van Pelt sr. met een persoonlijk woord geopend. Dat vind ik geweldig en zorgt voor enorme klantenbinding. Ja, bij Destin Riviercruises weten ze hoe het hoort. En deze aanpak past heel goed bij een reisbureau als het onze.”

