Marella Cruises, onderdeel van TUI Group, heeft het cruisen voor het Britse publiek toegankelijk gemaakt en is in Nederland sinds zomer 2024 exclusief te boeken bij TUI. Dat zegt Pim Olijve (Product Manager Cruises). Om reisagenten het product te laten ervaren, hield TUI een studie-cruisereis.

Pim: “Wat deze op-en-top Britse rederij zo uniek maakt? Dat zijn de middelgrote schepen en de persoonlijke aandacht van de crew. Met ruimte voor maximaal 1.925 passagiers geniet je van een intieme en ontspannen cruise-ervaring. Voeg daar een boeiend vaarprogramma en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding aan toe, en Marella Cruises weet je zeker aangenaam te verrassen!”

Eind november maakten twee groepen enthousiaste reisagenten kennis met Marella Cruises. Aan boord van de Marella Discovery 2, waar recent de junior suites een volledige renovatie hebben ondergaan en verschillende faciliteiten een moderne make-over kregen, genoten beide groepen van een bijzondere reiservaring.

De eerste groep, begeleid door Anne Tattersall (Accountmanager Retailpartners), stapte op 21 november aan boord in Malaga. Tijdens een ontspannen zeedag werd alles tot in de puntjes getest: tax-free shoppen, gezichtsbehandelingen, hardlopen op deck 10 en het entertainment aan boord. Na de dag op zee werden er een aantal leuke bestemmingen aangedaan. Palma de Mallorca werd op eigen gelegenheid verkend. In Barcelona stond een excursie van het Marella excursion team gepland, Barcelona cable car & Spanish Village. Op dag vijf stapten Anne en haar groep van boord in Valencia waar de reis werd afgesloten met een fietstocht door deze prachtige stad. Het noodweer dat deze regio eerder teisterde heeft gelukkig in Valencia zelf weinig tot geen overlast bezorgd.

In Valencia begon de reis voor de tweede groep begeleid door Vivian Heijnen (Sales Coördinator). Ook zij genoten volop van alles wat de Marella Discovery 2 te bieden heeft: culinaire verwennerij in de specialiteitenrestaurants, ontspanning in de wellness, bubbelen in de jacuzzi en bruisende avonden met fantastische shows. De cruise vervolgde naar Cartagena, waar sightseeing werd gecombineerd met tapas en sangria. In Gibraltar bezochten zij de beroemde Rock en maakten kennis met nieuwsgierige aapjes. De reis werd afgesloten in het levendige Malaga, met een Tuk Tuk-tour door de stad.

Anne en Vivian zijn enthousiast over Marella Cruises: “Een cruise met Marella staat garant voor uitstekende service en een geweldige prijs-kwaliteitverhouding. Het is een echt TUI product, compleet met de vertrouwde TUI smile. De kleinschalige en persoonlijke sfeer zorgt ervoor dat je je direct thuis voelt. Wat ons betreft een absolute aanrader!”