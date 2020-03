Reisorganisaties onterecht de klos? Advocaat roept ANVR en SGR op tot actie

Steeds meer reisorganisaties willen weten of zij eigenlijk wel aansprakelijk zijn voor de kosten van reizigers die worden veroorzaakt door de coronacrisis. Volgens Benno Friedberg (advocaat Friedberg & Mahn) zitten er wettelijk gezien haken en ogen aan de ANVR-reisvoorwaarden en doen ANVR, SGR en juristen binnen de reiswereld er goed aan om zo snel mogelijk met elkaar om de tafel te gaan zitten. “Nu is er geen beleid en iedereen roept en denkt maar wat. Als er een consument naar de rechter stapt, kan je zomaar de poppen aan het dansen hebben.”

Friedberg laat aan TravelPro weten dat er vanochtend al een eerste vooroverleg is geweest, maar dat er verschillend over de zaken wordt gedacht. “De belangrijkste vraag die reisorganisatoren stellen is: In hoeverre gaan de reisvoorwaarden nog op wanneer het coronavirus ermee te maken heeft? Daarbij kan je jezelf afvragen in hoeverre het in deze unieke situatie nog redelijk is dat er nog voorwaarden opgaan, en wélke voorwaarden gaan er nog op? Wanneer je een reis hebt geboekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds kan je over ANVR, SGR en Calamiteitenfonds informatie lezen, maar het is nog maar de vraag of er genoeg informatie is verschaft over de gevolgen voor reizigers bij een virus. En nu het virus er is, komen ze opeens met een verzekering. Dat is op z’n minst opmerkelijk te noemen.”

Volgens Friedberg is het niet terecht wanneer reisorganisatoren voor alle kosten moeten opdraaien wanneer reizigers door het coronavirus met een annulering of extra kosten te maken hebben. “Het is een te groot iets om bij een reisorganisator neer te leggen. Een hotel kan ‘gewoon’ afzeggen, maar een reisorganisator moet wel alles betalen?” De Amsterdamse reisadvocaat laat weten dat hij ANVR/SGR al eerder opriep om bij elkaar te gaan zitten. “Morgen gaat er (wederom) een mail uit. Het is handig als we met meerdere juristen uit het veld bij elkaar gaan zitten. Nu is er geen beleid en iedereen roept en denkt wat. Het is ook niet alleen een probleem waar we in Nederland mee te maken hebben, maar internationaal heeft de (reis)wereld ermee te maken. Het voert inmiddels een causaal verband.”

“Het consumentenrecht is een vrij sterk recht”, aldus Friedberg. “Als jij naar een rechter stapt en zegt dat SGR/Calamiteitenfonds een pandemie niet dekt, dan heeft de SGR qua informatie best nog wat uit te leggen. Daarnaast is het natuurlijk ontzettend goed dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken reisadviezen geeft, maar zij kunnen hiermee niks afdwingen ondanks dat het daar soms wel op lijkt, het reisadvies heeft namelijk geen formele juridische status. Al met al kan de coronacrisis de reiswereld financieel behoorlijk in de kaart gaan spelen. Dat is iets wat niemand wilt. Er moet iets gaan gebeuren. ANVR/SGR nemen hun rol nu niet voldoende waar. Daar had veel eerder naar gekeken moeten worden.”

