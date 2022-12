Reisspecialisten VvKR met eigen paviljoen en theater op Vakantiebeurs

Deel dit artikel

De kleinschalige reisspecialisten van VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties) zijn op de Vakantiebeurs in Utrecht van 12 t/m 15 januari 2023 aanwezig met een eigen VvKR-Paviljoen en Reistheater.

Door de krachten te bundelen en met ongeveer twintig reisspecialisten op een herkenbare en centrale plek aanwezig te zijn, kan de consument VvKR nóg makkelijker vinden. Het aanbod in het VvKR-paviljoen is enorm en varieert van Indonesië tot Zuid-Afrika tot Spitsbergen. En ook buiten het paviljoen zijn weer meerdere VvKR reisspecialisten te vinden. Er is keuze genoeg dus. Onderdeel van het paviljoen is het speciale VvKR-Reistheater. Inspirerende sprekers nemen de bezoekers mee op reis tijdens vele presentaties in dit theater. Ieder half uur komen nieuwe bestemmingen voorbij en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. In de speciaal ontworpen flyer, af te halen in het Paviljoen, staan alle reisspecialisten met hun bestemmingen en presentaties genoemd.

“We zijn erg blij met dit paviljoen, want het bewijst de steeds groter wordende interesse in kleinschalig en duurzamer reizen.” vertelt Michel Lancee, bestuurslid en medeorganisator van dit paviljoen. “De consument wil vaker eens ‘anders dan anders’ reizen en verlangt een reisvoorstel op maat. De VvKR-reisspecialisten in het paviljoen kunnen daar als geen ander een invulling aan geven.”

Het VvKR-Paviljoen is te vinden in Hal 12. Ook VvKR zelf is met een eigen stand aanwezig om informatie te delen over de vereniging en haar leden.

Author Sharon Evers