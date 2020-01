Remkes: groei luchtvaart én opening Lelystad alleen bij beperking uitstoot stikstof

De stikstofcommissie-Remkes heeft het kabinet geadviseerd om de luchtvaart in Nederland alleen nog maar te laten groeien wanneer de sector de uitstoot van stikstof weet te beperken. Daarnaast is geadviseerd dat ook Lelystad Airport alleen open mag voor vakantievluchten als de stikstof uitstoot daalt.

Als de luchtvaart geen bijdrage levert aan een afname van de stikstofuitstoot zou het aantal vluchten vanaf Schiphol niet mogen toenemen, zo staat te lezen in het advies. Het kabinet liet laatst nog weten dat het het aantal vliegbewegingen wilde laten groeien van 500.000 naar 540.000 per jaar. De opening van Lelystad Airport is al meerdere keren uitgesteld en zou dit jaar worden geopend.

Volgens de commissie is het aandeel van de totale uitstoot door de luchtvaart groter dan gedacht. Waar er eerst alleen werd gekeken naar vliegbewegingen van en naar Nederlandse luchthavens vindt de commissie dat er moet worden gekeken naar de stikstof door de luchtvaart die in Nederland neerdaalt. Elektrisch taxiën en glijvluchten zouden mogelijkheden zijn om de uitstoot te verminderen. Het rapport van de commissie Remkes is eerder uitgelekt en wordt morgen officieel aangeboden.

