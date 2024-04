Riksja Travel heeft Yelflow uitgekozen om te helpen bij het verder personaliseren en automatiseren van de klantreis.

Yelflow zal de komende periode, samen met Riksja, de personalisatie roadmap ontwikkelen. Daarnaast zal Yelflow begeleiding en ondersteuning bieden bij de implementatie van deze roadmap. Dit zal gaan over de eigen website personalisatie, e-mail personalisatie en verdere personalisatie binnen SEA en Social Advertising. Yelflow en Riksja Travel werkten in het verleden al eens samen voor de ontwikkeling van de digital marketingstrategie van Footprint Travel.

Marissa Trouwborst, Teamlead Marketing bij Riksja Travel: “Het boeken van een reis op maat is een intensief proces voor de consument. De specialisten van Riksja Travel begeleiden onze klant door dit proces. Samen met Yelflow gaan we werken om deze klantreis nog persoonlijker en schaalbaarder te maken. Om daarmee de klant van een soepel proces te voorzien. Daarbij houden we de persoonlijke aandacht die we hebben voor en met onze klant hoog in het vaandel”

Corné Hoogendoorn, oprichter Yelflow: “De afgelopen jaren hebben we ons meer en meer toegelegd op marketing automation en personalisatie. We vinden het erg mooi dat we Riksja Travel nu ook met dit onderwerp mogen helpen. We hebben er alle vertrouwen in dat we, samen met Riksja Travel, dit tot een succes gaan maken.”