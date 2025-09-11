RIU Hotels & Resorts blikt terug op een jaar vol impact: ruim 100 sociale initiatieven, steun aan kinderen, biodiversiteit en gemeenschappen, en tegelijk een CO₂-reductie van 61% en 72% gecertificeerde hotels dankzij de duurzaamheidsstrategie Proudly Committed.

De keten boekt ook vooruitgang op het gebied van ecologische duurzaamheid, met 72% gecertificeerde hotels en een vermindering van 61% van de CO2-uitstoot sinds 2021

RIU Hotels & Resorts heeft in 2024 in totaal 3.171.135 euro besteed aan sociale investeringen, in het kader van het eerste volledige jaar van haar strategie Proudly Committed. Het bedrijf ontwikkelde 104 initiatieven met 88 strategische partners, die een directe en indirecte impact hadden op respectievelijk 55.624 en 82.644 mensen. Het grootste deel van de investering ging naar kinderen (71%), gevolgd door biodiversiteit (22%) en de lokale gemeenschap (7%).

Kinderen blijven de belangrijkste focus van de sociale investeringen van RIU. Programma’s waarbij onderzoek wordt gedaan naar kanker bij kinderen verdienen veel aandacht, waarin RIU sinds 2014 bijna 2 miljoen euro heeft geïnvesteerd, evenals initiatieven op het gebied van gezondheid voor moeder en kind in Latijns-Amerika en onderwijsprojecten in Afrika.

Het behoud van de natuur en biodiversiteit wordt steeds meer een van de pilaren van Proudly Committed. In 2024 ondersteunde de keten projecten op bestemmingen als Mexico, de Malediven, Costa Rica, Mauritius en de Dominicaanse Republiek, met initiatieven voor het herstel van riffen, herbebossing van kustgebieden en bescherming van soorten, in samenwerking met wetenschappelijke instanties.

RIU werkt ook nauw samen met de gemeenschappen waar haar hotels gevestigd zijn. In dit kader financierde RIU-projecten op het gebied van opleiding, ontwikkeling en lokale cultuur in landen in Afrika en Latijns-Amerika. Bovendien is RIU sinds 2012 aangesloten bij ECPAT, waarvan het momenteel Top Member is, en heeft het sinds 2021 een overeenkomst met de IUF om de gelijkheid en arbeidsrechten van haar teams te versterken.

Wat betreft vorderingen op het gebied van milieu laat het jaarverslag van 2024 een vermindering zien van 10% van de scope 1- en 2-emissies per verblijf in 2024, wat neerkomt op een daling van 61% sinds 2021. Momenteel beschikt 72% van de RIU-hotels over milieucertificeringen, met baanbrekende mijlpalen zoals de Zero Food Waste-certificering in al haar hotels op Mallorca en het gebruik van hernieuwbare elektriciteit in 76% van haar hotelfaciliteiten.