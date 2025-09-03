In 2015 opende Hotel RIU Plaza Berlin zijn deuren en sindsdien is het hotel een vaste waarde binnen het internationale hotelaanbod in de Duitse hoofdstad. Tien jaar later kijken we met trots terug op een decennium waarin we duizenden gasten uit de hele wereld mochten verwelkomen en onvergetelijke verblijven hebben mogen bieden.

Dankzij de centrale ligging aan de beroemde Kurfürstendamm groeide het RIU Plaza Berlin al snel uit tot een favoriete bestemming voor zowel zakenreizigers als stedentrippers. Ons doel was en blijft hetzelfde: het creëren van een warme sfeer voor de reiziger door eersteklas service, modern comfort en de bekende RIU-gastvrijheid te combineren.

Het hotel beschikt over meer dan 300 moderne kamers en suites, voorzien van de nieuwste technologie, evenals een uitgebreid internationaal ontbijtbuffet, een fitnessruimte en ruime conferentiezalen met mogelijkheden voor diverse zakelijke en sociale evenementen. Dit alles wordt ondersteund door een toegewijd team dat er elke dag voor zorgt dat ieder verblijf een unieke ervaring wordt.

Dit jubileum is niet alleen een mijlpaal voor ons hotel, maar ook een gelegenheid om onze dank uit te spreken. Aan onze trouwe gasten voor hun vertrouwen, aan onze partners voor hun voortdurende steun en vooral aan ons gepassioneerde team, dat dagelijks met professionaliteit en toewijding bijdraagt aan het succes van het hotel.

Wij zullen ons blijven inzetten om ervoor te zorgen dat uw volgende bezoek aan Berlijn net zo bijzonder wordt als de voorgaande. Boek uw volgende verblijf bij ons op www.riu.com/nl/brands/riu-plaza en word deel van dit verhaal.