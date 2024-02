Rob van Helvoort was amper 21 jaar oud toen hij 12,5 jaar geleden startte met Middenoostenreizen.com. In de loop der jaren werd daar Srilankarondreis.com aan toegevoegd en sinds kort is daar een nieuw merk bijgekomen: Travel Legends.

Je bent Middenoostenreizen.com gestart vanuit een afstudeeropdracht. Hoe zit het precies?

“Voor mijn afstuderen aan de NHTV (tegenwoordig Breda University of Applied Sciences (BUas), red.) werkte ik voor Official Travel Company. Dit reisbedrijf deed alleen incentives en ik ging af en toe mee om een reis te begeleiden. Als afstudeeropdracht heb ik onderzoek gedaan naar toerisme in het Midden-Oosten, omdat ik zelf veel in Dubai was geweest. Uit dat onderzoek bleek dat er geen reisspecialisten waren die zich puur op het Midden-Oosten richtten, en kwam heel duidelijk naar voren dat er nergens ter wereld zoveel groei zat in aankomsten vanuit Europa dan in het Midden-Oosten. De domeinnaam Middenoostenreizen.com was nog vrij, die heb ik meteen vastgelegd, en op een blauwe maandag heb ik zelf een website in elkaar geknutseld en ben ik begonnen met maatwerkreizen naar het Midden-Oosten. Ik wilde me vooral richten op de Golfstaten.”



Hoe liep het?

“Het ging ineens heel erg snel. Ik heb uiteindelijk niet eens mijn scriptie ingeleverd en ben dus nooit afgestudeerd. Maar als ik nu terugdenk aan die tijd, deed ik eigenlijk maar iets. Het had een hoog ‘houtje-touwtje’-gehalte, maar het waren wel 100% maatwerkreizen naar Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Oman, Egypte en Jordanië. Tegenwoordig bieden we ook pakket- en groepsreizen aan. Maar in 2012 was het aanbod over het algeheel een stuk minder dan nu. Het online boeken van reizen gebeurde al wel, maar veel minder. We hebben meteen volle bak ingezet op een goede online vindbaarheid van die bestemmingen, daar hebben we nu nog steeds profijt van. Voor een relatief kleine speler zijn wij namelijk heel goed vindbaar en daar halen we nu nog steeds superveel business uit.”



In hoeverre is het aanbod van toen overeind gebleven?

“Ik dacht echt dat de Golfstaten het helemaal zouden worden, maar dat is niet gebeurd, en ik verwacht ook niet dat het ooit gaat gebeuren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Qatar, die bestemming is nooit echt van de grond gekomen, omdat er simpelweg niet veel te doen is. We boeken er af en toe groepen en mensen uit het bedrijfsleven naartoe als er grote evenementen zijn, zoals Formule 1. Maar ik had 12,5 jaar geleden veel meer van deze bestemming verwacht.”

Ben je de enige eigenaar?

“Nee, Gido van den Brand (general manager) heeft een deel van de aandelen. Hij was acht jaar geleden onze eerste werknemer, en houdt zich nu vooral bezig met Travel Legends. Samen kunnen we alles beslissen en het is heel fijn met hem te sparren.”

Foto: Gido van den Brand, hondje Pancho, Rob van Helvoort en Maarten Wulmsen.

Lees meer in Travelpro die onlangs is verschenen.