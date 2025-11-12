Robert Pieter Gardenier, oprichter en eigenaar van Captain Cruise, heeft alle aandelen van cruisespecialist C&O Travel overgenomen. Dat laat hij vandaag weten.

Gardenier zegt: “Met deze strategische slimme stap versterken we onze positie in de Nederlandse, Belgische en Duitse cruisemarkt. Beide labels passen uitstekend bij elkaar en vullen elkaar prima aan met C&O Travel als regiomarktleider Zuid-Nederland en Captain Cruise met een meer landelijke focus. Deze koers is ondertussen ook al uitgezet in België en Duitsland.”



Volgens Gardenier ontstaat er door de samenvoeging van beide organisaties een krachtige speler die nu aanklopt aan de deur van het prestigieuze cruisemarktleiderschap. “Dankzij de bundeling van kennis, het klantenbestand, de volume, de marketing et cetera vergroot de nieuwe combinatie met beide labels aanzienlijk haar inkoopkracht bij ruim 52 rederijen.”

“Met de overname wordt een stevige basis gelegd voor verdere groei en innovatie in de cruisebranche om zo de beste cruisetouroperator te blijven in de Benelux. De klanten van C&O Travel en Captain Cruise kunnen blijven rekenen op dezelfde vertrouwde service en expertise, met de zekerheid van een nog grotere en krachtigere organisatie achter zich. Sterker nog, men mag rekenen op een breder aanbod met eigen samengestelde pakketcruises en profiteert van speciale prijzen.”

Gardenier: “Daarnaast is C&O Travel marktleider als aanbieder van Disneyland Paris-arrangementen in Nederland en bedienen zij grote projecten in de MICE-wereld. Voormalige eigenaren van C&O Travel, Peter van der Velden en Nicole van der Jagt, stappen niet helemaal van boord en blijven verbonden aan de nieuwe organisatie in een strategische en adviserende rol.”