Het Rode Kruis opent gironummer 7244 voor de getroffenen van de aardbeving in Myanmar en Thailand. Er wordt gevreesd voor honderden doden en vele gewonden. Hulpverleners van het Rode Kruis werken de klok rond om mensen onder het puin vandaan te redden.

Geef nu.

Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis: “De omvang van de schade is nog niet exact duidelijk. Duidelijk is wel dat de levens van duizenden mensen volledig overhoop is gehaald. Mensen zijn hun huis kwijt, weten niet of ze hun familieleden nog levend terugzien. Hulpverleners van het Rode Kruis zetten alles op alles om in deze cruciale uren levens te redden.”

Giro 7244

Op giro 7244 kan geld worden overgemaakt voor de hulpverlening van het Rode Kruis in Myanmar en Thailand. In Myanmar helpen Rode Kruis-hulpverleners met zoek- en reddingsacties van mensen die nog onder het puin liggen. Ze verlenen medische hulp en brengen gewonde mensen naar ziekenhuizen, die snel overbelast raken. Ook bereiden zij zich voor op het uitdelen van voedsel, dekens, tenten en hygiënepakketten.

In Thailand roept het Rode Kruis mensen op om bloed te doneren, om gewonden te kunnen helpen. Ook waarschuwen en informeren hulpverleners mensen voor mogelijke naschokken.

Bruggen, wegen en dammen op instorten

Door de aardbeving zijn wegen kapot en bruggen ingestort. Op veel plekken is de elektriciteit uitgevallen. De dammen in de Irrawaddyrivier kunnen breken, waardoor er een overstroming dreigt. Dat kan de hulpverlening bemoeilijken, omdat het langer duurt voordat hulpgoederen bij mensen komen.

Goossens: “Het allerbelangrijkste is nu medische zorg aan gewonden en zorgen dat mensen levend onder het puin vandaan komen. Onze hulpverleners blijven de rest van de avond en nacht doorwerken, zodat families hopelijk weer herenigd worden.”

Het Rode Kruis helpt de getroffenen van de aardbeving in Myanmar en Thailand. Doneren kan via de website van het Rode Kruis of via rekeningnummer NL19INGB0000007244.