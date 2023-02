Rode Kruis opent Giro 7244 voor slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië

Deel dit artikel

Het Rode Kruis heeft Giro 7244 geopend voor de slachtoffers van de dodelijke aardbeving in Turkije en Syrië. De schade is enorm en met man en macht wordt gewerkt om zoveel mogelijk mensen onder het puin vandaan te halen. Er zijn duizenden doden en vermisten.

Turkije werd vanochtend vroeg opgeschikt door een aardbeving met een kracht van maar liefst 7.8 op de schaal van Richter. De beving was zo zwaar dat hij zelfs in Israël, Libanon en Cyprus werd gevoeld.

Schade

In Turkije zijn zeker tien provincies geraakt. In Syrië zijn gebouwen ingestort in Hama, Aleppo, Latakia en Tartous. duizenden mensen zijn overleden, er zijn vele gewonden en er liggen nog mensen onder het puin. De situatie is extra lastig omdat het momenteel erg koud is in het gebied. Er ligt op veel plekken sneeuw en er zijn zware stormen. Daardoor is het lastig om hulpteams en -goederen op locatie te krijgen.

Hulpverlening

Het Rode Kruis helpt om mensen onder het puin vandaan te halen. Verder zorgt het Rode Kruis voor eerste hulp, het bemensen van de ambulances en het vervoeren van mensen naar het ziekenhuis. De organisatie vangt mensen op die hun huis zijn kwijtgeraakt met dekens, tenten catering en mobiele keukens.

Gironummer 7244

Mensen die slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië willen steunen, kunnen doneren op Giro 7244.

Auteur Dylan Cinjee