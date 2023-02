RTL Nieuws tipt kijkers: “Zo worden werkzoekenden niet opgeslokt door het grote Schiphol…”

Deel dit artikel

RTL Nieuws heeft in een item op haar website kijkers getipt hoe men ervoor kan zorgen dat “werkzoekende niet worden opgeslokt door het grote Schiphol ….”

“We hebben te maken met overstromingen, hitte, orkanen, een stijgende zeespiegel en mislukte oogsten. Mensen zijn op de vlucht voor water en staan in de rij voor eten. Deze problemen ontstaan door, het is bekend, het broeikaseffect. Om dat broeikaseffect tegen te gaan, moeten we minder CO2 uitstoten. Dat kan op heel veel manieren. De industrie moet schoner, zoals Tata Steel. Hetzelfde geldt voor de veehouderij én je kunt zelf ook je steentje bijdragen door bijvoorbeeld minder te gaan vliegen, want vliegtuigen verbranden kerosine en stoten daardoor CO2 uit.”

In het item krijgt onderstaande berekening van Milieu Centraal de ruimte om het ‘minder vliegen’ kracht bij te zetten. De conclusie: “Minder vliegen helpt dus echt. En dat gebeurde ook even tijdens de coronacrisis, maar de lockdown was nog niet voorbij of we stapten allemaal weer massaal in het vliegtuig. Toch gaat de kritiek op dit moment niet over dat we te veel vliegen, maar over dat we niet méér kunnen vliegen omdat Schiphol al die reizigers niet aan kan.”

Na het aanstippen van de personeelsproblemen waar Schiphol mee te maken heeft en dat de luchthaven in dezelfde vijver vist als energietransitiebedrijven: “Kortom, als we nu gezamenlijk minder vliegen, dan helpen we eigenlijk het klimaat op twee manieren. We dragen bij aan een lagere CO2-uitstoot en werkzoekenden worden niet opgeslokt door het grote Schiphol, waardoor ze misschien wel huizen gaan isoleren of zonnepanelen kunnen installeren.

Auteur Arjen Lutgendorff