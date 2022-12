Deel dit artikel

Ryanair heeft vandaag een nieuwe route van Maastricht naar Porto aangekondigd als onderdeel van haar zomerschema 2023. De luchtvaartmaatschappij gaat deze routen vanaf april, twee keer per week vliegen.

“Met Pasen en zomer ’23 in aantocht zijn we verheugd om onze klanten in Nederland nog meer keuze te bieden met de toevoeging van deze nieuwe Porto-route aan ons schema”, aldus Dara Brady (Director of Marketing bij Ryanair).

Author Dylan Cinjee