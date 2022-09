Ryanair woest over vliegtaks en roept op milieuvervuilers als KLM te straffen

Deel dit artikel

Ryanair is woest over de verhoging van de vliegtaks van € 7,95 naar € 28,58 per persoon per 1 januari. “Het is duidelijk dat de Nederlandse overheid een ‘Environment for Dummies’-boek zou moeten bestuderen om te begrijpen dat twee aansluitende vluchten meer dan het dubbele uitstoten dan een point-to-point vlucht. Toch stelt de nep-ecobelasting van de Nederlandse overheid de grootste vervuiler, de KLM-transferpassagiers, vrij van deze vliegtaks”, aldus Michael O’Leary (CEO Ryanair).

De Nederlandse regering beweert volgens Ryanair ten onrechte dat deze belastingverhoging van 250% deel uitmaakt van hun ‘groene agenda’. “Ze belonen eco-efficiënte luchtvaartmaatschappijen, zoals Ryanair, dat meer dan $ 20 miljard heeft geïnvesteerd in nieuwe groenere/schonere ‘Gamechanger’-vliegtuigen die geluidsoverlast verminderen met 40% en de uitstoot met 16% verminderen niet. In plaats daarvan is deze overval van deze Nederlandse regering bedoeld om hun nationale luchtvaartmaatschappij KLM verder te beschermen, want hun transfer-passagiers worden ontzien van deze belasting ondanks dat ze de grootste vervuilers zijn ten kosten van de Nederlandse burgers/bezoekers en het milieu.

“Het is onverklaarbaar dat de Nederlandse overheid deze valse ‘eco-belasting’ oplegt aan Nederlandse burgers en bezoekers van Nederland die point-to-point van/naar Nederland vliegen, terwijl de meest vervuilende passagiers van KLM worden vrijgesteld, namelijk degenen die aansluitende vluchten via Schiphol nemen (van wie de meesten vliegen met KLM), hoewel hun reizen meer dan het dubbele van de eco-uitstoot veroorzaken dan die van Ryanairs groenere point-to-point-vluchten”, aldus O’Leary.

“Deze valse ‘eco-belasting’ doet niets voor het milieu, maar zal het Nederlandse toerisme en regionale luchthavens, zoals Eindhoven en Maastricht, onherstelbaar beschadigen door ze nog duurder te maken dan concurrerende EU-luchthavens, ten koste van duizenden banen. Nederlandse burgers/bezoekers hebben al te maken met een energie- en kostencrisis zonder te worden getroffen door deze buitensporige maar valse ‘eco-belasting’ om de schatkist van de Nederlandse overheid te vullen, terwijl KLM wordt beschermd en de meest vervuilende passagiers worden vrijgesteld. De Nederlandse regering zou deze valse ‘eco-belasting’ moeten schrappen en iets nuttigs moeten doen, zoals het introduceren van luchthavenheffingsregelingen die eco-efficiënte luchtvaartmaatschappijen, zoals Ryanair, belonen en eco-vervuilers zoals KLM straffen.”

Eerder deze week werd bekend dat Ryanair haar basis op Brussels Airport komende winter sluit. De reden daarvoor was de absurde en idiote vliegtaks in België.

Author Arjen Lutgendorff