Sambasso introduceert eerlijke afrekenmodule: “Touroperators blij, retailers blij”

Met de introductie van de Sambasso Incasso module (SIM) wil Sambasso zowel leveranciers als reisagenten ontzorgen voor wat betreft de onderlinge (b2b) financiële verplichtingen. SIM reguleert het betalingsverkeer zodanig dat de juiste bedragen direct doorbetaald worden aan de rechthebbende partij. “Het systeem herkent direct wanneer er geld binnenkomt of wanneer een reis is geannuleerd en sluist het geld door naar de rechthebbende partij.” TravelPro sprak erover met Theo Hoving, die met Fadiro het systeem in opdracht van Sambasso ontwikkelde, Bert Wildeman, Erik en Gerda Land namens Sambasso.

Is de retail bang dat touroperators directe incasso gaan afdwingen?

Erik: “Natuurlijk! Ik begrijp het heel goed, maar met SIM hebben we een fantastisch systeem en daarmee alternatief voor directe incasso. Je weet als touroperator ook niet wat vandaag de dag je risico is. Het is ook niet zo dat reisagenten altijd bewust geld binnenhouden overigens. Een klant betaalt ook soms in een keer een totale reissom en je moet er in je administratie echt naar gaan kijken of iemand meer dan zijn of haar aanbetaling betaalt.”

Theo: “Er zijn ook mensen die op eigen initiatief in termijnen betalen. Het zijn dingen waar touroperators vaak geen weet van hebben en dat zijn wel risico’s. Die risico’s vang je op door middel van SIM.”

Bert: “Directe incasso is geen werkbare oplossing, want reisagent is contactpersoon van de klant en er kunnen veel meer componenten aan de reis gekoppeld zijn zoals hotel voorafgaande de reis op Schiphol, parkeren, dossierkosten, etc. Daarbij ontzorgt dit de klant ook niet omdat deze dan meerdere facturen krijgt van verschillende leveranciers.”

