Samenwerking Vuelandia en Miles Attack

Vuelandia en Miles Attack laten weten dat er deze week een exclusieve samenwerkingsovereenkomst is gesloten voor het autohuurproduct Flexible Autos van Vuelandia. Zowel Mikel van Nimwegen (mede-oprichter/-eigenaar Vuelandia) als Sandra van der Wal (Country Manager Benelux Miles Attack) laten weten zeer blij te zijn met deze ontwikkeling.

Doordat Vuelandia partner is geworden van Miles Attack kunnen reisprofessionals miles sparen bij het loyaliteitsprogramma door het maken van boekingen bij Flexible Autos. Vuelandia, groothandel voor de reiswereld, is sinds 2017 General Sales Agent (GSA) in Nederland voor de autobroker. De samenwerking zal binnenkort live gaan waarmee de boekingen met terugwerkende kracht vanaf 8 januari jl. kunnen worden geregistreerd.

Van der Wal laat weten de overeengekomen samenwerking met Vuelandia een mooie aftrap te vinden van het nieuwe jaar. Ook vorig jaar sloten Van der Wal en haar team meerdere samenwerkingscontracten af waardoor reisagenten bij steeds meer partijen miles kunnen sparen. Deze miles kunnen onder meer worden omgezet in euro’s via de Miles Attack Mastercard. Eerder werd al bekend dat Miles Attack gaat samenwerken met Baja Bikes en Live To Travel. Deze laatste is tevens partner van Vuelandia.

Flexible Autos biedt het hele jaar door per boeking minimaal 100 miles aan de reisagent. “Het hangt af per bestemming, type auto en aantal dagen hoeveel miles er worden verdiend”, aldus Van Nimwegen. “Wie naar autohuur kijkt doet er goed aan om het aanbod van Flexible Autos mee te nemen in een vergelijk. Autohuur is makkelijk en snel te boeken via de Travel Navigator van Vuelandia. Door de samenwerking met Miles Attack is het maken van autohuurboekingen via Flexible Autos nog interessanter geworden en laten we zien er voor de reisagent en dus alleen B2B te zijn.”

Miles Attack is door heel Europa actief en is een loyaliteitsprogramma dat speciaal is opgezet voor reisagenten. Sinds twee jaar is Miles Attack actief in Nederland. Van der Wal, die onlangs nog met Miles Attack een reisagentenweekend organiseerde voor zo’n 40 reisagenten in Safaripark Beekse Bergen: “Alle reisagenten mogen zich gratis registreren op MilesAttack.com. Het aantal partners zit binnenkort op zeven, dus voor iedere reisagent zit er wel een partner bij met wie zij samenwerken en waarmee ze miles kunnen sparen via ons programma.”

