Hij maakte als reisjournalist sinds 2001 honderden reportages over de mooiste reizen naar de verste uithoeken van de wereld, verbleef in prachtige accommodaties en op de meest luxueuze cruiseschepen. Vijf jaar geleden besloot hij te stoppen met vliegen en in oktober van dit jaar bracht hij zijn eerste boek uit over… treinreizen. Travelpro spreekt de bekroond reisjournalist Sander Groen onder meer over zijn boek ‘Tussen de rails’.

“Ik vind het belangrijk om te laten zien dat er dichtbij ook heel veel ‘lekkers’ te halen valt. Daarom heb ik specifiek gekozen voor treinreizen in Europa. Iemand vroeg mij waarom Japan er niet instaat en dit is inderdaad een fijn treinland, maar om er te komen moet je eerst de halve wereld over vliegen.”

Vind je het moeilijk om reizen naar mooie verre bestemmingen af te slaan?

“Nee, want ik houd helemaal niet van vliegen. Vliegen in de businessclass is goed te doen, maar dat geeft nog steeds veel gedoe en als journalist vlieg je echt niet zo vaak businessclass. Ik ben waarschijnlijk de enige reisjournalist die, overdreven gezegd, niet van reizen houdt. Maar er zit een kern van waarheid in dat ik geen enorme reisfanaat ben. Het gaat mij niet om de reis of de bestemming, maar of ik ergens een mooi verhaal kan maken. Als ik een verhaal absoluut niet anders kan maken en het voor mijzelf kan verantwoorden, overweeg ik om weer te vliegen. Tot nu toe is dat niet nodig geweest. Ik vind het overigens gek wanneer Nederlanders bijvoorbeeld Bali beter kennen dan Breda, omdat ze jaarlijks naar dit land afreizen en nooit eens een uitstapje in eigen land maken.”

Je weet toch al veel langer dat vliegen slecht is voor het milieu?

“Jawel, maar het begon steeds meer te knagen. Daar sprak ik laatst nog over met iemand op de redactie van de Volkskrant. Ze zei, niet verwijtend, maar puur constaterend: “Je hebt niet alleen vliegschaamte, je hebt ook vliegschuld. Door je publicaties over al die mooie verre reizen, jaag je heel veel mensen het vliegtuig in”. Ik was het eens met haar constatering en dat begon steeds meer te knagen vanwege de klimaatcrisis.”

Vind je het lastig om kritisch naar bijvoorbeeld vliegreizen te kijken?

“Ik wil het positief aanvliegen, want ik wil mensen niet verbieden om te vliegen. Dat zou ook hypocriet zijn en het gaat ook nooit gebeuren, dus het is ook niet realistisch. Maar ik wil wel mijn bescheiden steentje bijdragen om de schade een beetje te proberen te beperken. Dat kan ik doen door mensen op een idee te brengen dat ze in plaats van een vliegreis ook eens een keer een hele mooie terreinreis kunnen maken.”

Foto: Sander Groen. Fotocredits: Ernst Coppejans

