Het deelnemersveld van het Vakantie Festival blijft zich uitbreiden: ook Sawadee Reizen heeft bevestigd deel te nemen aan de eerste editie van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. De reisorganisatie, al decennialang specialist in avontuurlijke groepsreizen wereldwijd, sluit daarmee aan bij de groeiende line-up van het festival.

Manon van Dijk (Event & retail coördinator bij Sawadee) ziet in het festival een kans om de reiziger direct te ontmoeten: “Sawadee staat voor écht reizen: in contact komen met de lokale bevolking, bijzondere plekken ontdekken en samen de wereld beleven. Het Vakantie Festival geeft ons de mogelijkheid om die verhalen persoonlijk te delen met een nieuwsgierig publiek. We kijken ernaar uit om bezoekers te inspireren en mee te nemen in de energie van onze reizen.”

Groepsgevoel

Frits Kuijper (mede-oprichter van het Vakantie Festival) vindt de toevoeging een verrijking voor het festival: “Sawadee brengt avontuur, beleving en groepsgevoel naar het festival. Hun aanwezigheid maakt duidelijk dat je bij ons niet alleen informatie krijgt, maar ook geprikkeld wordt om buiten je comfortzone te gaan. Precies dat maakt het festival verrassend en inspirerend.”

Avontuurlijk

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) benadrukt de strategische waarde van deze deelname: ”Sawadee is een gevestigde naam met een trouwe achterban én een breed publiek dat ze aanspreken. Hun keuze om zich bij ons festival aan te sluiten bevestigt dat we een platform bouwen dat aantrekkelijk is voor zowel de grote, avontuurlijke spelers als de meer gespecialiseerde merken. Dat maakt ons aanbod steeds rijker en diverser.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.