Scandinavië betovert het hele jaar door. In de winter lokken besneeuwde landschappen, het noorderlicht en avonturen met husky’s en sneeuwscooters. In de zomer wacht een totaal andere wereld: eindeloze dagen, felgroene fjorden, knusse kustdorpjes en de middernachtzon. Wat je voorkeur ook is, een vakantie in het hoge noorden laat niemand onberoerd.

“Bij Buro Scanbrit merken we dat steeds meer mensen Scandinavië ontdekken als een verrassend veelzijdige en verfrissende zomervakantiebestemming,” zegt Dorien Hilberts (productmanager bij Buro Scanbrit). “De combinatie van ruimte, rust, natuur en een aangenaam klimaat spreekt veel reizigers aan, zéker in tijden waarin massatoerisme en hittegolven in Zuid-Europa minder aantrekkelijk worden. Met name sinds corona zoeken mensen naar rust, ruimte en natuur, en dat is precies waar Scandinavië in uitblinkt. Onze boekingen naar Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland zijn sinds 2022 ieder jaar met mooie cijfers gestegen. We merken ook dat reizigers vaker kiezen voor rondreizen, waarbij ze met de eigen auto of een huurauto meerdere plekken ontdekken. Daarnaast zien we een stijgende vraag naar duurzame accommodaties en actieve vakanties – iets waar Scandinavië sterk in is.”

Welke plekken in Scandinavië zijn onderbelicht?

“Populaire zomerse bestemmingen zijn de Noorse fjorden, Zuid-Zweden, denk aan Småland en Dalarna, de archipels voor de kust en de Deense eilanden. Ook de regio rond de Noorse Atlantische Weg (The Atlantic Way), de Zweedse westkust en Fins Lapland in de midzomer trekken steeds meer vakantiegangers. Maar er zijn ook nog veel plekken die relatief onbekend zijn en waar we écht enthousiast over zijn. Bijvoorbeeld de regio Bohuslän aan de Zweedse westkust: een kustlijn met duizenden eilanden, perfect voor kajakken en verse vis. Of Ruka-Kuusamo in het oosten van Finland: een schitterend natuurgebied vol bossen, meren en nationale parken zoals Oulanka, met indrukwekkende wandelroutes zoals de beroemde Karhunkierros. Ideaal voor wie op zoek is naar rust, wildlife en actieve natuurbeleving. In Denemarken vinden we Bornholm een echte ontdekking. Dit eiland in de Oostzee heeft witte stranden, rotspartijen, kunstenaarsdorpjes en een heerlijke, relaxte sfeer. Perfect voor wie de gebaande paden wil verlaten zonder ver weg te reizen.”

Welk type reiziger past perfect bij Scandinavië?

“Traditioneel trokken we veel actieve natuurliefhebbers en stellen boven de vijftig, maar de laatste jaren is het profiel flink verbreed. Steeds meer jonge gezinnen kiezen voor een vakantiehuis in Denemarken of Zweden, of voor een avontuurlijke rondreis met de auto door Noorwegen. Ook jongvolwassen stellen en vriendengroepen weten Scandinavië beter te vinden, vaak op zoek naar pure natuurervaringen zoals hiken, kajakken, wild spotten of het noorderlicht – al vanaf september te zien. En duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in hun keuze: Scandinavië wordt gezien als een groene, bewuste bestemming.”

Welke misvattingen hoor je over vakanties naar Scandinavië, en hoe probeer je die te weerleggen?

“Een hardnekkige misvatting is dat het in Scandinavië altijd koud en nat zou zijn, terwijl de zomers er juist heerlijk kunnen zijn: lange dagen, vaak veel zon en temperaturen tussen de 20 en 25 graden. En dankzij het lage toeristenaantal voelt zelfs een warme zomerdag daar nog ontspannen aan. Een andere misvatting is dat alles er duur is. Maar in de zomer kun je in Scandinavië heel betaalbaar reizen. Denk aan kampeerhutten midden in de natuur, zelf koken in een vakantiehuis of lokaal vervoer combineren met outdooractiviteiten die weinig kosten. Natuurlijk zijn sommige dingen, zoals uit eten gaan, prijziger, maar de meeste van onze reizigers komen terug met het gevoel dat ze veel waar voor hun geld kregen.”

Wat is persoonlijk jouw favoriete plek of ervaring in Scandinavië?

“Binnen het team hebben we veel favorieten, maar een van mijn favoriete zomerbestemmingen is wel het Iisakki Village-gebied aan de oevers van het Rukajärvi-meer in Finland. Het natuurschoon is overweldigend en als je daar bent, krijg je zoveel energie om eropuit te gaan, fatbiken bijvoorbeeld, of heerlijk het water op met een kano of een supboard. De combinatie van natuur, licht – de zon gaat bijna niet onder – en de vriendelijke sfeer maakt de Scandinavische zomer uniek.”

Dit artikel is onderdeel van de special Scandinavië, die in de juni-editie van Travelpro is verschenen.