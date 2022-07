Schiphol geeft reizigers tips vlak voor start zomervakantie: “Hard gewerkt aan het Actieplan Zomer”

Deel dit artikel

“De afgelopen tijd heeft Schiphol hard gewerkt aan het Actieplan Zomer, dat zich richt op het aantrekken van personeel, het werken op Schiphol aantrekkelijker maken, de processen op de luchthaven verbeteren en op het aantal passagiers en vluchten dat verwerkt kan worden. Hiervan zijn resultaten zichtbaar”, dat meldt de luchthaven in een update met tips voor reizigers vlak voor aanvang van de zomervakantie waarin Schiphol gemiddeld 59.000 lokaal vertrekkende reizigers per dag verwacht.

In de update is verder te lezen dat naast het terugbrengen van het maximum aantal lokaal vertrekkende passagiers in juli en in de eerste week van augustus en de inzet van securitycoaches, Schiphol en de beveiligingsbedrijven met man en macht gewerkt hebben om personeel te behouden en nieuw personeel aan te trekken en op te leiden. “Ook is er een sociaal akkoord afgesloten tussen Schiphol en de vakbonden, met onder meer een zomertoeslag. De eerste resultaten hiervan zijn merkbaar. De komende periode stromen er ongeveer 200 nieuwe beveiligers in. De communicatie over de voorbereiding van de reis is samen met de luchtvaartmaatschappijen geïntensiveerd.”

Communicatie naar reizigers

Voor reizigers die deze zomer vliegen vanaf Schiphol, heeft de luchthaven een aantal tips op een rij gezet die via mails, radiospotjes, website, de schiphol app en social media naar reizigers worden gecommuniceerd:

1. Kom op tijd. Schiphol verwelkomt reizigers graag vanaf 4 uur voordat hun vlucht vertrekt in de vertrekhal. Zo helpen reizigers om de rijen voor de incheckbalies en securitycontrole beter te spreiden en soepeler te laten doorstromen.

2. Check online in voor je vlucht. Bij veel luchtvaartmaatschappijen kunnen reizigers thuis alvast online inchecken. Dat scheelt tijd bij de incheckbalies. Voor nog meer gemak geven reizigers op de luchthaven bagage eenvoudig zelf af bij de selfservice bagage drop-off. Reizigers met alleen handbagage kunnen gelijk (naar boven) door.

3. Geef je koffer af op P3. Reizigers die met KLM, Transavia of TUI reizen, kunnen gebruik maken van de Drive-Inchecken op parkeerplaats P3. Ze kunnen daar hun auto parkeren, bagage afgeven bij de luchtvaartmaatschappij waarmee ze vliegen en de pendelbus pakken naar de terminal.

4. Laat alles in je handbagage. Schiphol vraagt reizigers om licht bepakt te reizen. Bij voorkeur de (rol) koffer thuislaten en niet meer dan één stuk handbagage. Reizigers kunnen dankzij de moderne CT-scans op de hele luchthaven, vloeistoffen en elektronica in de handbagage laten zitten.

5. Wees voorbereid op een wachtrij. Trek makkelijke schoenen aan en doe je jas vast uit in de rij. Klik hier voor meer informatie over soepel en snel door de securitycontrole.

Reizigers vinden hier een uitgebreid van alle tips rondom reizen vanaf Schiphol deze zomer.

Author Arjen Lutgendorff