Op het voormalige P4-terrein van Schiphol is deze week een groot nieuw Car Rental Service Center geopend. Het gebouw biedt plek aan zo’n 2.500 huurauto’s en is inmiddels in gebruik door de vijf grootste autoverhuurders op de luchthaven: Avis Budget, Enterprise, Europcar, Hertz en Sixt.

Het centrum is ontworpen met oog voor duurzaamheid. Zo ligt er 17.000 m² aan zonnepanelen op het dak en zijn de gevels grotendeels van hout. De hele constructie is bovendien demontabel en modulair opgebouwd, wat hergebruik in de toekomst makkelijker maakt. “Het begon als een zoektocht naar een ontwerp dat zowel praktisch als duurzaam is. We zijn enorm trots op het resultaat”, zegt architect Erik Roerdink van De Zwarte Hond.

Laadplek voor 52 e-auto’s tegelijk

Ook autoverhuurbedrijf Hertz is tevreden. Op de nieuwe locatie beschikt het over een eigen werkplaats, drie wasstraten en 1.100 elektrische voertuigen. Dankzij de nieuwe laadinfra kunnen er 52 auto’s tegelijk worden opgeladen met stroom van zonnepanelen op het terrein. “Deze verhuizing helpt ons groeien én verduurzamen”, aldus Eric Siewers, General Manager Benelux van Hertz.

Stap richting duurzamer vervoer

Volgens Schiphol is het nieuwe servicecentrum een belangrijke stap in het groener maken van het verkeer van en naar de luchthaven. ‘Het helpt verhuurbedrijven om sneller over te stappen op elektrisch,’ zegt Arthur Reijnhart van Schiphol Commercial.