Op 27 mei opende Schiphol de eerste Louis Vuitton-winkel in Lounge 2. De opening vormt een nieuwe mijlpaal in Schiphols transformatie om de ervaring van passagiers op de luchthaven te verbeteren. Dagelijks kunnen duizenden intercontinentale reizigers kennismaken met de wereld van Louis Vuitton.

“Schiphol investeert grootschalig om de reizigers weer een unieke ervaring te bieden op de luchthaven. Het volledige commerciële aanbod wordt op de schop genomen: we maken het horeca-aanbod beter en duurzamer, de Duty Free-winkels worden aangepakt en in het luxe segment openen we nieuwe winkels met de beste merken ter wereld. Zo maken we van Schiphol weer een thuishaven voor wereldreizigers”

“De komst van Louis Vuitton is voor Schiphol een mijlpaal van formaat. Lounge 2 is het winkelgebied voor intercontinentale reizigers en geldt als een van de mooiste plekken van Schiphol. De opening van de prachtig ontworpen Louis Vuitton-winkel is de eerste in een reeks nieuwe winkelopeningen in Lounge 2 die onze reizigers de komende periode zullen zien. We zijn ontzettend blij dat de intensieve samenwerking met Louis Vuitton tot dit unieke resultaat heeft geleid”, aldus Arthur Reijnhart, Chief Commercial Officer Schiphol.

Modern design en luxueuze beleving

De winkel beslaat ruim 200 vierkante meter en kenmerkt zich door een modern ontwerp dat Louis Vuittons toewijding aan elegantie en innovatie weerspiegelt. De winkel biedt een gastvrije omgeving waar reizigers de iconische collecties van het merk kunnen ontdekken: van reiscollecties en iconische lederwaren tot elegante accessoires, schoenen en geuren. Bij binnenkomst treffen reizigers ook een selectie kunstwerken aan, waaronder een kleurrijke totem van Florencia Vual (Galerie Glustin), waarin werk van de Nederlandse kunstenaar Hadassa Emmerich is verwerkt.

Persoonlijke touch voor reizigers

Ter gelegenheid van de opening introduceert Louis Vuitton een nieuw en exclusief stempelontwerp waarmee reizigers hun Louis Vuitton-lederwaren, zoals een paspoorthoes, kunnen personaliseren. Net zoals visumstempels herinneren aan bestemmingen, vormt dit gepersonaliseerde detail een bijzonder verzamelitem voor de moderne wereldreiziger.