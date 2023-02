Schiphol-reductie meivakanties: “Jammer dat we minder kunnen verkopen”

Deel dit artikel

“Weliswaar teleurstellend dat we nog steeds te maken hebben met reducties maar wat mij betreft is het glas halfvol”, aldus de reactie van ANVR-directeur Frank Oostdam op het nieuws dat Schiphol in de meivakantie het aantal reizigers beperkt.

De luchthaven bracht het nieuws als een positief bericht met als kop ‘Aantal vertrekkende reizigers Schiphol neemt met 65% toe richting meivakantie’. Op piekdagen zouden er tot 75.000 passagiers vertrekken, dat zouden er meer zijn dan op een gemiddelde dag in de meivakantie van 2019 (72.000).

ANVR-directeur over de aangekondigde reductie van 5% in de ochtenden van de meivakantie: “Het gaat om een zeer beperkte reductie in stoelen dus verwacht ik sowieso geen annuleringen van bestaande boekingen. Wél jammer dat we minder kunnen verkopen.”

Marnix Fruitema (voorziter BARIN) liet aan BNR Nieuwsradio weten dat hij de reductie van 5% onder de huidige omstandigheden op zich vindt meevallen: “Het aantal vertrekkende passagiers in de kerstvakantie was 40.000 en dat aantal kan nu worden vergroot naar 66.000 in de meivakantie en op piekdagen gaat het zelfs over de 70.000 heen. Het gaat om een paar duizend stoelen die niet verkocht kunnen worden. Elke stoel die niet verkocht kan worden is er natuurlijk een teveel en we hopen dat dit is opgelost voor de zomervakantie. Het aantal vluchten dat gecanceld zal worden, zal minimaal zijn.”

“Ik zie het als een voorzichtige aanpak en een aanpak om het drama van vorig jaar te voorkomen. Dat is het belangrijkste, dat de passagier een goede beleving kan hebben op Schiphol. Daarom is Ruud Sondag (interim CEO Schiphol, red.) tot een reductie van 5% gekomen. Onder deze omstandigheden heb ik daar begrip voor. Er is ook veel nieuw personeel. De signalen die we van de zes afhandelingsbedrijven op Schiphol krijgen zijn ook positief voor de meivakantie. Maar, laten we niet doen of er de komende vakanties geen rijen meer zullen zijn, want rijen zijn van alle tijden.”

Het gemiddeld aantal dagelijks vertrekkende passagiers stijgt met 65% van 40.000 in de afgelopen winterperiode naar 66.000 in de meivakantie. Op piekdagen in de meivakantie zal het aantal vertrekkende reizigers ruim boven de 70.000 liggen. Schiphol meent dat een vijfprocents verlichting van de drukke ochtendpiek nodig is om het risico te verminderen op onacceptabele vertragingen voor reizigers bij check-in, de veiligheidscontrole en de paspoortcontrole. Dit betekent dat er 5% minder stoelen geboekt kunnen worden.

Het aantal passagiers dat vanaf Schiphol kan vertrekken ligt 14% hoger dan het aantal reizigers dat in de meivakantie 2022 (gemiddeld 58.000 reizigers) vertrok en net onder de cijfers van 2019, pre-covid, toen gemiddeld 72.000 reizigers per dag vertrokke

Auteur Arjen Lutgendorff