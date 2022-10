Schiphol verhoogt uurloon beveiligers met € 2,50 bruto

Deel dit artikel

Gesprekken tussen Schiphol, de vakbonden FNV en CNV en beveiligingsbedrijven hebben geresulteerd in een onderhandelingsakkoord over een nieuw sociaal pakket dat op korte termijn structureel de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden op de luchthaven zal verbeteren. Doel is om meer beveiligers aan te trekken en daarmee bij te dragen aan meer comfort en minder lange wachtrijen voor de passagiers.

Het sociaal pakket zorgt voor een hoger loon, fijnere roosters en betere rustruimtes voor beveiligers op Schiphol. De beveiligers op Schiphol krijgen vanaf november 2,50 euro per uur extra bovenop het bruto Cao-loon. Bij elkaar kunnen de lonen voor beveiligers op Schiphol zo’n 40% stijgen.

Schiphol zegt verheugd te zijn over deze loonsverhoging die eraan bijdraagt dat het werken op Schiphol voor beveiligers aantrekkelijker wordt. Samen met verbetering van de roosters en rustruimtes is dat belangrijk bij het oplossen van het tekort aan beveiligers op de luchthaven.

Pakket sociale maatregelen

De objecttoeslag van 2,50 euro per uur komt boven op de Schipholtoeslag van 1,40 euro per uur die loopt tot 1 september 2023. Ook stijgen de lonen per 1 januari op basis van de inflatieafspraak die geldt volgens de CAO Particuliere Beveiliging. Verder komt er voor alle beveiligingsbedrijven een extra toeslag van 35% voor werknemers die tussen 00.00 uur en 5.30 uur starten met hun werk. Deze toeslag geldt voor alle gewerkte uren tot 6.00 uur. Schiphol pleit ervoor dat de extra toeslagen die nu zijn afgesproken structureel worden vastgelegd in de CAO voor de Particuliere Beveiliging.

Author Sharon Evers