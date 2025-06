Van 20 tot en met 27 juni kan het drukker zijn op de weg en in het openbaar vervoer door festiviteiten in Amsterdam en de NAVO-top, dat laat Schiphol weten op haar website.

Het Festival op de Ring, dat dit weekend plaatsvindt, leidt tot wegafsluitingen op onder meer de A4, A5, A44, N44 en A10. Het treinverkeer rijdt wel volgens de normale dienstregeling, maar kan drukker zijn. “Ook lokaal OV kan drukker zijn of hinder ondervinden”, aldus de luchthaven.

NAVO-top

Op dinsdag 24 en woensdag 25 juni 2025 vindt in Den Haag de NAVO-top plaats. “Schiphol is aangewezen als aankomst- en vertrekpunt voor regeringsleiders, ministers en delegaties uit NAVO-landen. Dit zorgt voor een aangepaste operatie op en rond de luchthaven. Zo wordt de Polderbaan tijdelijk gebruikt voor het parkeren van regeringsvliegtuigen. Deze baan is daardoor niet beschikbaar voor regulier vliegverkeer. Tegelijkertijd is de Buitenveldertbaan al buiten gebruik voor onderhoud. Door deze combinatie worden andere banen intensiever gebruikt.”

Verkeer

Schiphol laat verder weten dat van zondagmiddag 22 juni (17.00 uur) tot en met vrijdagochtend 27 juni (05:00 uur) er (gedeeltelijke) afsluitingen zijn op snelwegen in de regio, waaronder de A5, A4, A44 en N44. Op dit moment is nog niet exact bekend wat de gevolgen voor de lokale openbaarvervoermaatschappijen zijn.