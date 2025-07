Schiphol noteerde het afgelopen halfjaar meer passagiers die van en naar de luchthaven vlogen. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die Schiphol Group vrijdag presenteerde. Hieronder vallen ook Rotterdam Airport, Eindhoven Airport en Lelystad Airport.

In totaal vlogen in de eerste helft van het jaar 33 miljoen reizigers via Schiphol. Dat zijn er een miljoen meer dan in de eerste helft vorig jaar.

In totaal telde Schiphol bijna 233.000 vluchten. Ook dat waren er meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar.

Het aantal reizigers op Rotterdam en Eindhoven bleef stabiel, met respectievelijk 1,1 miljoen en 3,3 miljoen passagiers.

Schiphol verwacht voor het hele jaar bijna 70 miljoen passagiers. Dat is net iets minder dan het recordjaar van 2019, toen er 71,9 miljoen reizigers waren.

De omzet van Schiphol Group steeg met ruim een vijfde tot ruim 1,2 miljard euro. Onder de streep resteerde 201 miljoen euro (10 procent minder dan de 224 miljoen euro in de eerste helft van 2024). Die daling is veroorzaakt door een lagere waardering van het vastgoed van Schiphol.

Schiphol zegt stiller te zijn geworden door hogere tarieven voor lawaaiige vliegtuigen te rekenen. Het aantal stillere toestellen steeg met 7 procentpunt naar 30 procent van alle toestellen.

‘Per 1 april voerde Schiphol nieuwe tarieven in die de luchthavenkosten dekken en noodzakelijke investeringen mogelijk maken’, zegt Schiphol.

‘Onderdeel van de tarieven is het principe dat hoe stiller het vliegtuig, hoe minder havengelden luchtvaartmaatschappijen betalen. Ook is overdag vliegen goedkoper dan in de nacht. Schiphol voerde deze tariefdifferentiatie in, in het belang van de omwonenden van Schiphol. In de eerste drie maanden na invoering zijn de eerste resultaten duidelijk merkbaar, luchtvaartmaatschappijen zetten vaker stillere toestellen in. In april tot en met juni 2025 behoorde 30 procent van de toestellen tot de stilste twee tariefklassen, dat is 7 procentpunt meer dan in dezelfde periode in 2024. Tegelijkertijd daalde het aandeel van de meest lawaaiige tariefklassen met 7 procentpunt ten opzichte van dezelfde periode.’ (Foto Schiphol).