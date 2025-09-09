Schiphol waarschuwt voor annuleringen en vertraging voor woensdag 10 september. Vakbonden hebben aangekondigd dat een groot deel van het grondpersoneel van KLM woensdag 10 september van 08:00 tot 10:00 uur tijdelijk het werk neerlegt.

“Dit heeft mogelijk gevolgen voor jouw vlucht. Houd er daarom rekening mee dat je vlucht vertraagd is of gewijzigd of geannuleerd kan worden”, laat de luchthaven weten.

Ook op 17 september legt het grondpersoneel het werk neer met een staking van vier uur, van 8:00 tot 12:00 uur. Eerdere stakingen werden door de rechter verboden, maar de bonden hervatten de acties. Deze zijn bewust beperkt in duur vanwege eerdere veiligheidszorgen.