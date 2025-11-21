Schiphol heeft nieuwe toekomstplannen gepresenteerd. Dit doet de luchthaven voor een betere passagierservaring, goede arbeidsomstandigheden en betere service aan luchtvaartmaatschappijen. Tegelijkertijd werkt Schiphol aan verstilling en verduurzaming. Met haar nieuwe plannen wil Schiphol bijdragen aan de economie van de toekomst en de vooruitgang van Nederland.

“Schiphol is al meer dan een eeuw een thuishaven voor wereldreizigers, een knooppunt voor goederen en een fundament onder onze economie. Met onze toekomstplannen willen we die positie behouden, verstevigen en bijdragen aan de vooruitgang van Nederland. Onze toekomst is samen te vatten in twee woorden: kwaliteit en balans. Zo houden we Nederland in beweging en maken we een klein land groot. Met een luchthaven van hoge kwaliteit, die past bij Nederland”, aldus Pieter van Oord (CEO Schiphol)

10 miljard

Met een investeringsprogramma van 10 miljard euro tot 2035 wil Schiphol bouwen aan betere en duurzamere infrastructuur, waaronder een nieuwe terminal en vernieuwde pieren. Deze ruimte is essentieel om reizigers comfortabel te laten reizen. Ook is de ruimte nodig om grotere en stillere vliegtuigen te faciliteren. De luchthaven wil terugkeren in de top drie van Europese hub-luchthavens door kwaliteit te leveren aan reizigers, medewerkers en luchtvaartmaatschappijen en in balans te zijn met de omgeving en samenleving. Een belangrijk onderdeel van een betere balans is het stiller worden van de luchthaven en vermindering van uitstoot van en op Schiphol.

Arbeidsomstandigheden

Met de investeringen wil Schiphol ook de arbeidsomstandigheden verder verbeteren. Schiphol gaat door met innovaties die het werken op de luchthaven gezonder en minder belastend maken. Zoals bagagerobots, ondergrondse systemen om koffers en goederen snel door te geven en het verminderen van de blootstelling aan ultrafijnstof.

In het Masterplan Schiphol Centrum heeft de luchthaven beschreven hoe Schiphol centrum er in 2050 volgens haar idealiter uitziet.

Nieuwe Terminal Zuid . Plan voor bouw van een nieuwe terminal met veel licht, ruimte en rust, zodat toekomstige reizigers een fijne reiservaring hebben. Schiphol behoudt hiermee het unieke ontwerp en one-terminal-concept, met alles onder één dak en op loopafstand.

. Plan voor bouw van een nieuwe terminal met veel licht, ruimte en rust, zodat toekomstige reizigers een fijne reiservaring hebben. Schiphol behoudt hiermee het unieke ontwerp en one-terminal-concept, met alles onder één dak en op loopafstand. Vernieuwing en verduurzaming van pieren . Schiphol opent de A-pier in 2027 en vernieuwt vervolgens pieren B, C, D en H/M. Zo worden minder duurzame pieren vervangen en ontstaat meer ruimte voor reizigers én de grotere, stillere en schonere vliegtuigen. Voor de grootste vliegtuigen zijn aanvullende gates nodig.

. Schiphol opent de A-pier in 2027 en vernieuwt vervolgens pieren B, C, D en H/M. Zo worden minder duurzame pieren vervangen en ontstaat meer ruimte voor reizigers én de grotere, stillere en schonere vliegtuigen. Voor de grootste vliegtuigen zijn aanvullende gates nodig. Meer ruimte, vernieuwde horeca, winkels en zitplaatsen . Plan voor vernieuwing van de passagiersgebieden en lounges om de reiservaring verder te verbeteren. De recent vernieuwde Lounge 1 laat al zien hoe Schiphol ruimer, moderner en comfortabeler wordt.

. Plan voor vernieuwing van de passagiersgebieden en lounges om de reiservaring verder te verbeteren. De recent vernieuwde Lounge 1 laat al zien hoe Schiphol ruimer, moderner en comfortabeler wordt. Betere bereikbaarheid. Schiphol verbetert de wegen op en rond de luchthaven en werkt aan het openbaar vervoer, onder andere met plannen voor een nieuwe metrolijn tussen Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp. Zo blijft de luchthaven goed bereikbaar voor iedereen die er werkt of op reis gaat. Ook draagt een betere bereikbaarheid bij aan de weerbaarheid van de luchthaven.

Schiphol werkt momenteel nog aan de fasering van de voorgestelde bouwprojecten. Over de gebruikersbehoeften, planning, fasering, en kosten gaat Schiphol in overleg met luchtvaartmaatschappijen en andere betrokken partijen.