SGR heeft sinds begin juni het partnermarketingproject weer opgepakt. Een belangrijk onderdeel van dit project is het SGR-certificaat, als bewijs dat een reisonderneming bij SGR is aangesloten. Uit onderzoek blijkt dat dit vertrouwen opwekt bij de consument en vergroot de boekingsconversie, aldus SGR.



Elke SGR-deelnemer die voldoet aan de SGR-voorwaarden ontvangt een unieke link naar het SGR-certificaat. Daarmee kan de deelnemer het certificaat toevoegen aan de website. SGR wil met de komst van certificaten vertrouwen en merkkennis vergroten in de reisbranche. SGR heeft afgelopen maand al meer dan 100 SGR-certificaten uitgereikt aan reisorganisaties die voldoen aan de voorwaarden van het gebruik van het SGR-beeldmerk.

Certificaat

Het doel is om samen met SGR-deelnemers de passieve en actieve merkkennis van de consument over de garanties te vergroten. “Vanwege de effecten van de pandemie heeft dit een extra lading gekregen. De reisbranche hebben het zwaar gehad en consumenten letten meer op zekerheden het SGR-logo zorgt voor vertrouwen en zekerheid”, aldus Erik Jan Reuver, directeur SGR en het Calamiteitenfonds Reizen.

Voorwaarden

Het certificaat is gelanceerd in de vorm van een website. Er is aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijk- en veiligheid van de certificaten. Iedere deelnemer ontvangt deze mits zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

De reisonderneming moet aangesloten zijn bij SGR

het logo van SGR wordt op juiste wijze getoond op de website van de reisonderneming

de reisonderneming heeft haar eigen logo gedeeld met SGR

Brandguide

De voorwaarden voor het certificaat worden ieder jaar beoordeeld. In de “Mijn SGR Marketing & Communicatie” omgeving biedt SGR een Brandguide waar onder andere de uitvoeringsregeling en brandguide in staat. Verder zijn er diverse teksten en inspiratie-kits beschikbaar die de SGR-deelnemer kan inzetten of downloaden voor informatieve en commerciële doeleinden.