Een regenachtige middag in Amsterdam voelt ineens een stuk zonniger wanneer de Aruba Tourism Authority (ATA) haar gasten meeneemt in de wereld van rum en cocktails. In samenwerking met Union Distillery organiseerde de ATA donderdag 28 augustus een inspirerende en vooral smakelijke workshop, waarbij niet alleen de kunst van het cocktailshaken centraal stond, maar ook de warme connectie tussen Union en Aruba.

De oprichter en eigenaar van Spirited Union Rum Co. & Distillery Experience, Ruben Maduro, heeft een sterke band met Aruba omdat hij hier deels is opgegroeid. Aruba, bekend om zijn gastvrijheid en relaxte sfeer, vormt mede de inspiratiebron voor de bijzondere rums die door de Amsterdamse distilleerderij worden geproduceerd. Het was dus niet toevallig dat Aruba juist deze plek koos om reisprofessionals kennis te laten maken met haar product en partners.

Aruba

Naast het cocktailgedeelte stond Aruba zelf natuurlijk ook op de kaart. Carl Quant, Sales & Marketing Manager Europa bij de Aruba Tourism Authority, vertelde nogmaals hoe belangrijk het regeneratieve toerisme op Aruba is. Toeristen worden gezien als gasten. Je wordt verwelkomd als gast en als gast zorg je dan weer voor het eiland. Uiteindelijk moet dit ervoor zorgen dat het eiland weer zo veel mogelijk wordt teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat en dat gasten nog lang van Aruba als bestemming kunnen genieten.

Verschillende partners uit de Arubaanse hotellerie en toeristische sector gaven korte presentaties over hun aanbod. Zo vertelde Monique Martis van GlobActive gepassioneerd over Courtyard by Marriott en De Palm Island, een ervaring die voor veel klanten nét dat extra stukje beleving aan hun vakantie toevoegt. Ook Amber Moed nam de aanwezigen mee in het verhaal van het exclusieve en duurzame Bucuti & Tara Beach Resort, een accommodatie die bekendstaat om persoonlijke service en rust, ideaal voor koppels die op zoek zijn naar nét dat beetje meer.

Shaken, stirren en proeven

Na een rondleiding en uitleg over de historie van Spirited Union Rum Co. & Distillery Experience was het tijd om zelf de handen uit de mouwen te steken. Onder begeleiding leerden we een aantal klassieke cocktails bereiden. Uiteraard gebeurde dat niet op een lege maag: een goedgevulde borrelplank maakte de ervaring compleet. Veel vrolijke gezichten en een flinke dosis nieuwe inspiratie om straks ook klanten enthousiast te maken voor Aruba. De workshop werd afgesloten met een quiz. Kennis over taal, rum en cocktails werd getest en uiteindelijk ging Walter Colijn er met de prijs vandoor: een fles Union Rum.