Ras Al Khaimah is wellicht iets minder bekend dan Dubai en Abu Dhabi, maar zeker niet minder de moeite waard. Daniëlle Goedkoop is Trade Manager Benelux Ras Al Khaimah Tourism Development Authority en weet alles over deze bijzondere bestemming te vertellen, die ook heel erg interessant is als bestemming voor de meivakantie.

“Ras Al Khaimah is de perfecte bestemming voor de vakantieganger die wil genieten van een mooi resort én graag de natuur en lokale cultuur wil ontdekken. Ras Al Khaimah staat bekend als hét natuur-emiraat en beschikt, naast een 64 kilometer lange kustlijn met prachtige stranden en mangroves, over een terracottakleurige woestijn en de hoogste bergen van de Verenigde Arabische Emiraten. Met een temperatuur die meestal een paar graden lager ligt dan in Dubai is het ook een ideale bestemming voor de meivakantie.”

Voor welk type reiziger is deze bestemming vooral geschikt?

“Ras Al Khaimah is zeer geschikt voor families; de transfertijd is kort – 45 minuten van Dubai International Airport – en veel resorts bieden diverse activiteiten voor alle leeftijden. Maar eigenlijk is het een bestemming voor iedereen, of je nu culinair wil genieten, wil relaxen op het strand, een rondje golf wil spelen, of meer wil leren over de geschiedenis in het National Museum of in Al Jazeera Al Hamra, het enige nog overgebleven parelvissers dorp van de VAE. De komende jaren worden er verschillende nieuwe hotels geopend, zoals het Rove Hotel, een budgetvriendelijke optie met drie sterren, en het Wynn Resort, een volledig entertainment resort met onder andere het eerste casino in het Midden-Oosten.”

Welke activiteiten en ervaringen zijn absoluut een must-do?

“De Suwaidi Pearl Farm is wat mij betreft een absolute must-do. Je vaart hier naartoe in een authentieke dhow en onderweg geniet je van flamingo’s, mangroves, de bergen op de achtergrond en grazende kamelen in het natuurgebied langs de kust. Eenmaal aangekomen op de ‘floating farm’ leer je alles over de geschiedenis van het parelvissen, de gebruiken en de waarde van parels. Een zeer interessante ervaring, geschikt voor alle leeftijden.”

Ras Al Khaimah heeft een indrukwekkend berglandschap en woestijn. Welke avontuurlijke activiteiten worden daar aangeboden?

“In de woestijn kun je genieten van klassieke activiteiten, zoals dune-bashing en een wildsafari waarbij je op zoek gaat naar de Arabische oryx en gazellen. In de bergen draait het vooral om avontuur en adrenaline. Hier vind je de Jais Flight, de langste zipline ter wereld! Voor wie iets minder spannend, maar nog steeds spectaculair zoekt, is de Jais Sledder, een soort rodelbaan door de bergen, en de Sky Tour, een parcours met zes kortere ziplines. Na al deze activiteiten kun je ontspannen op het terras van 1484 By Puro, het hoogstgelegen restaurant van de VAE, waar een Nederlandse chef de heerlijkste gerechten bereidt en je geniet van een adembenemend uitzicht over de bergen.”

Hoe wordt Ras Al Khaimah gepositioneerd op het gebied van duurzaam toerisme, en welke initiatieven zijn er in dit kader?

“Duurzaamheid is uiteraard een uitdaging, vooral omdat het een bestemming is waar je naartoe moet vliegen en waar de zomer gepaard gaat met hoge temperaturen en dus de noodzaak voor airconditioning. Toch heeft Ras Al Khaimah als enige Emiraat de zilverstatus van Earth Check, een organisatie die bestemmingen controleert en adviseert op het gebied van duurzaamheid. Eén van de initiatieven is de ontwikkeling van een netwerk van elektrische lucht taxi’s, niet alleen voor goederen maar ook om bijvoorbeeld gasten van de hotels op Al Marjan Island te vervoeren naar Jebel Jais. Vanaf 2027 wordt hiermee snel, handig en uitstootvrij vervoer naar de populairste gebieden en attracties in Ras Al Khaimah mogelijk.”

Welke culturele en historische bezienswaardigheden zou je aanbevelen?

“Het verlaten parelvissersdorp Al Jazeera Al Hamra is zeker een aanrader om te bezoeken. Je kunt hier met een gids doorheen lopen en zo kennismaken met de oude tradities en gebruiken van de voormalige bewoners. Dit is ook de plek waar het jaarlijkse RAKART Festival plaatsvindt, een internationaal gerenommeerd kunstfestival.”



Wat zijn je persoonlijke aanraders?

“Ik vind de bergen fantastisch! Ik heb inmiddels de Jais Flight twee keer mogen doen. Heel eerlijk: de eerste keer vond ik het doodeng en hield ik mijn ogen dicht, de tweede keer heb ik er enorm van genoten. Wat een waanzinnig gevoel om als een vogel met een snelheid van zo’n 130 KM/per uur door de bergen te vliegen.”



