Staat in hoger beroep tegen Schiphol-uitspraak: dit schrijft Harbers

De Nederlandse Staat gaat in hoger beroep tegen de Schiphol-uitspraak dat de luchthaven het aantal vluchten in 2023-2024 niet mag verlagen van 500.000 naar 460.000. Het is nog niet duidelijk of Schiphol zich aansluit bij het hoger beroep.

Verschillende vliegtuigmaatschappijen hadden het kort geding tegen de Staat en Schiphol aangespannen. De rechter oordeelt dat de Staat niet de juiste procedure heeft doorlopen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Harbers dat de uitspraak niet in het belang is van de omwonenden van Schiphol. Verschillende bronnen die Travelpro sprak, vragen zich af of het hoger beroep voor de bühne is.

Dit schrijft Harbers verder in zijn brief aan de kamervoorzitter;

Op 5 april jongstleden heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland vonnis gewezen in het kort geding dat een aantal luchtvaartmaatschappijen, waaronder IATA c.s. en KLM c.s., had aangespannen tegen de Staat en Schiphol.

Onder verwijzing naar Europese regels oordeelt de rechter dat de Staat het (doen) beëindigen van anticiperend handhaven en de voorgenomen experimenteerregeling alleen kan doorvoeren na het doorlopen van een zorgvuldig proces. De rechter doelt hier op de balanced approach procedure op grond van de EU-Verordening 598/2014 over geluidgerelateerde exploitatiebeperking op luchthavens. De rechter stelt vast dat de Staat is gestart met die procedure voor de voorgenomen vermindering van het aantal vliegtuigbewegingen tot 440.000 per jaar vanaf het seizoen 2024-2025. De rechter concludeert dat de Staat die procedure ook had moeten volgen voor de voorgenomen experimenteerregeling en het (doen) beëindigen van anticiperend handhaven. Door dat niet te doen handelt de Staat volgens de rechter in strijd met de EU-Geluidsverordening. Om die reden wijst de rechter de vorderingen van eisers toe.

De uitspraak is niet in het belang van de omwonenden van Schiphol. Het herstel van hun rechtspositie kan nog niet worden gerealiseerd. Om die reden heb ik besloten hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de voorzieningenrechter.

Travelpro schreef eerder al dat bronnen binnen de reissector er vanuit gingen dat er hoger beroep zou worden aangetekend.

11 mei moeten de vluchtdeclaraties ingediend zijn, dus de rechter en verschillende partijen moeten snel handelen om een en ander voor die tijd af te ronden, terwijl bij een spoed hoger beroep een redelijk stuk op tafel moet liggen. Harbers wil dat de capaciteit van Schiphol per 1 november dit jaar krimpt van 500.000 naar 460.000.

Naar alle waarschijnlijkheid dient het hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam, maar een exacte datum is nog niet bekend. Een spoedappèl zou zelfs deze week kunnen zijn.

Auteur Arjen Lutgendorff