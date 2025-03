Het Avila Beach Hotel is vereerd om genomineerd te zijn voor vier World Travel Awards. Het hotel op Curaçao dingt mee naar de titels van Curacao’s Leading Hotel, Caribbean’s Leading Green Resort, Caribbean’s Leading Hotel 2025 en Curaçao’s Leading Resort 2025.

Help je mee, zodat het Avila Beach Hotel deze vier titels in de wacht kan slepen?

Zo kun je stemmen:

1. Bezoek de World Travel Awards stempagina, klik hier.

2. Registreer of log in op je account.

3. Navigeer naar de categorieën ‘Curacao’s Leading Hotel’, ‘Caribbean’s Leading Green Resort’, ‘Caribbean’s Leading Hotel 2025′ en ‘Curaçao’s Leading Resort 2025′.

4. Selecteer Avila Beach Hotel, Curaçao en dien je stem in.