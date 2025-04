Na de grote stroomstoring die maandag het openbare leven in Spanje en Portugal grotendeels lamlegde, is de situatie in de nacht op dinsdag grotendeels genormaliseerd.

Schiphol en luchtvaartmaatschappijen wijzen reizigers er nog wel op dat er de kans is op vertragingen.

Opnieuw aangesloten

In Spanje is inmiddels bijna het hele elektriciteitsnet weer operationeel. Volgens de landelijke netbeheerder wordt momenteel aan 99,95 procent van de elektriciteitsvraag voldaan en zijn alle onderstations weer in bedrijf. Ook in Portugal is het merendeel van de huishoudens opnieuw aangesloten op het stroomnet. Naar schatting is daar inmiddels 95 procent van de zes en een half miljoen afnemers weer voorzien van elektriciteit.

Onbereikbaar

De gevolgen van de storing waren fors: miljoenen mensen kwamen vast te zitten in liften, metro’s, treinen en op luchthavens. Verkeerslichten vielen uit, ziekenhuizen schakelden over op noodaggregaten, en digitale communicatiekanalen zoals internet en mobiele netwerken waren tijdelijk onbereikbaar. Voor veel mensen lag het werk stil.

Treinverkeer

Hoewel de stroomtoevoer zich inmiddels vrijwel volledig heeft hersteld, is het treinverkeer in Spanje nog niet overal hervat. Dinsdagochtend werd via sociale media bekendgemaakt welke trajecten weer deels berijdbaar zijn. Op sommige hogesnelheids- en langeafstandslijnen rijden de treinen weer, zij het met vertragingen. Op andere verbindingen is het treinverkeer nog stilgelegd door aanhoudende problemen zoals stroomuitval, technische storingen of een tekort aan personeel. De Spaanse spoorwegmaatschappij heeft op diverse lijnen bussen ingezet om gestrande reizigers toch op hun bestemming te krijgen. Passagiers die door de storing zijn getroffen, kunnen hun tickets zonder extra kosten omboeken. Wat de exacte oorzaak is van de grootschalige storing, wordt nog onderzocht.