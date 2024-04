Captain Cruise, in samenwerking met Nicko Cruises, nodigt reisprofessionals uit voor een exclusieve studiereis langs de westkust van Europa aan boord van het schip Vasco Da Gama.

Deelnemers kunnen kiezen tussen een vierdaagse en een achtdaagse reis, waarbij ze de kans krijgen om zowel de faciliteiten van het schip te ervaren als hun kennis van cruisevakanties te verdiepen.

Lees ook: Captain Cruise neemt Go For Cruise over.

Vasco Da Gama

De Vasco Da Gama, bekend om zijn warme sfeer en huiselijke gezelligheid, werd in 2020 toegevoegd aan de vloot van Nicko Cruises. Het schip biedt een scala aan activiteiten, moderne interieurs en smaakvol design. Aan boord vind je diverse restaurants en bars die een exclusieve eetervaring garanderen.

Inschrijven

Geïnteresseerden dienen zich vóór dinsdag 23 april 2024 in te schrijven. Deelnemers worden op donderdag 25 april via e-mail geïnformeerd over de toewijzing van de plaatsen. Vanwege het beperkte aantal beschikbare hutten zal er, indien nodig, een loting plaatsvinden.

Kennis vergroten en netwerken

De studiereis van Captain Cruise en Nicko Cruises is een uitgelezen kans voor reisprofessionals om hun kennis te vergroten en te netwerken met collega’s uit de industrie, terwijl ze genieten van de prachtige kustlijn van Europa. Mis deze kans niet om deel uit te maken van deze leerzame ervaring aan boord van de Vasco Da Gama. Kijk hier voor meer informatie en schrijf je in.

Foto: De Vasco Da Gama. Foto © Nicko Cruises.