Captain Cruise heeft het Belgische bedrijf Go For Cruise overgenomen. Captain Cruise heeft twee vestigingen, waarvan één in Nederland en één in België. Daarnaast heeft Captain Cruise nog een label Cruise-Outlet in Nederland.

Go For Cruise is de specialist in begeleide Nederlandstalige groepsreizen. Dit doen zij al bijna achttien jaar met veel succes en op unieke wijze. Het bijzondere is dat er zowel in België als Nederland geen enkel andere partij dit hun na doet. Didier was eigenaar van Go For Cruise en zal aanblijven als Directeur. Ook zal het personeel worden overgenomen en blijft de visie en wijze van bedrijfsvoering van het bedrijf hetzelfde.

Captain Cruise is volgende week dinsdag aanwezig op TravDay. Heb jij je nog niet ingeschreven? Het kan nog via deze website.

Nieuw pand

Robert Pieter Gardenier, CEO van Captain Cruise: “Ik ben ervan overtuigd dat de overname van Go For Cruise een toegevoegde waarde voor Captain Cruise zal zijn. Didier en ik zitten op dezelfde golflengte qua ideeën en wij zien beiden vele synergiemogelijkheden voor allebei de bedrijven. Zo zal Go For Cruise zich toevoegen in het pand van Captain Cruise België. Tevens zal Captain Cruise in 2024 in België naar een nieuw pand verhuizen die vele malen groter zal zijn en waar de klant nog beter bediend kan worden. Zo komt er onder andere een reisbureau in waar klanten ontvangen kunnen worden. De belangrijkste USP van Go For Cruise betreffende de begeleidingen blijft intact. We gaan uiteraard wat kleine wijzigingen doorvoeren om zo het bedrijf optimaal te kunnen laten functioneren.”

Op de foto team Captain Cruise België en het team van Go For Cruise.