Eerste zelfrijdende bus verbindt metro met Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam heeft een primeur: de nieuwe shuttle tussen metrostation Meijersplein en Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is de eerste zelfrijdende bus op de openbare weg in Nederland. Twee autonome elektrische voertuigen rijden als lijn 533 en vervoeren reizigers tussen het metrostation en de luchthaven, en andersom.

Op vrijdag 11 juli, in het bijzijn van minister van Infrastructuur en Waterstaat Robert Tieman, maakte de shuttle tijdens de feestelijke opening zijn eerste rit met genodigden. Vanaf 1 augustus kunnen reizigers met buslijn 533 van en naar Rotterdam The Hague Airport reizen.

