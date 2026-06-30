Het is begin januari in Lapland. Volgens de kalender is het de ‘donkere tijd’, de periode waarin de zon de horizon niet haalt. Maar wie er daadwerkelijk staat, weet dat die term de lading niet dekt. Het licht dat achter de horizon doorpiept, is waanzinnig! Bijna een vuurwerk van oranje, paars en diepblauw dat elke dag opnieuw een ‘wauw’ ontlokt. Terwijl ik daarbuiten op het bevroren meer sta, besef ik: dit is precies waarom ik dit doe. Dit is wat ik onze gasten wil laten voelen.

Pippin in Lapland ontstond bijna per ongeluk. In de zomer trokken we al rond met onze wandelvakanties, tipi-tenten en foodtruck, maar de winter was nog een onbeschreven blad. Tot die ene pilotreis. De eerste keer dat we de diepe sneeuw onder onze voeten voelden en de keiharde stilte van het Hoge Noorden ervoeren, waren we verkocht. Er was geen weg meer terug. Nu, bijna tien jaar later, wonen we de hele winter in Lapland.

Dat leven in het Hoge Noorden, bij -30°C, leert je anders kijken naar tijd en gastvrijheid. Je leeft met de elementen: het hakken van hout, de kou en het geduld dat de natuur van je vraagt. Het is een bestaan zonder ruis. Voor veel reizigers is het een droom die uitkomt: de kick van een sneeuwscootersafari door de eindeloze witte wildernis, of juist de serene stilte tijdens een tocht met een eigen hondenslee-team. Maar het gaat verder dan alleen de actie. Het is ook de wondermooie cultuur van de Sami, de oorspronkelijke bewoners van Lapland, die ons leert met hoeveel respect we met dit landschap en de natuur moeten omgaan.

Wij zoeken de verborgen plekken op, en leren de reizigers over de grillen van de winter. Want wat houdt -30°C eigenlijk in? Hoe voelt dat? Hoe kleed je je daarop? Die kennis mogen delen maakt het contact niet alleen zakelijk, maar oprecht persoonlijk. Juist vanuit die visie zijn wij lid van de VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties). Het is een bewuste keuze voor vakmanschap en meedenken.

Uiteindelijk gaat het erom dat de reiziger de reis van zijn leven krijgt, of dat nu bij mij is of bij een ander, door een eerlijk advies. Want als onze branche de kracht van de kleinschalige specialist omarmt, schijnt dat waanzinnig mooie licht overal, ook als de zon even niet opkomt.

Jan Noordermeer

Pippin in Lapland

Deze column komt uit ‘Travelpro – Winter 2026’. Wil je het hele magazine lezen? Klik dan op onderstaande link.