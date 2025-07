Pelikaan Travel Group heeft begin juli zijn intrek genomen in een volledig vernieuwd pand aan de Noordhaven 90 in Zevenbergen. Daarmee zijn alle onderdelen van het bedrijf, waaronder Pelikaan Reisbureau Zevenbergen, Pelikaan Groepsreizen, SUNtip, ReisCreaties en ondersteunende teams, voortaan onder één dak gehuisvest.

De nieuwe locatie fungeert niet alleen als reisbureau, maar ook als het centrale hoofdkantoor van het familiebedrijf. Het pand, gelegen aan de haven van Zevenbergen, werd de afgelopen anderhalf jaar grondig verbouwd door het interne klusteam in samenwerking met externe partners. Het resultaat is een modern en duurzaam kantoor, dat volgens de organisatie een stevige basis biedt voor de toekomst.

Sneller schakelen

John Goverde, eigenaar van Pelikaan Travel Group, spreekt van een langgekoesterde wens die hiermee in vervulling gaat. “Het is altijd een wens geweest om met iedereen op één locatie te werken en onze huidige drie locaties, verspreid door Zevenbergen, hadden geen mogelijkheid tot uitbreiding. Door letterlijk dichter bij elkaar te zitten, kunnen we sneller schakelen, efficiënter samenwerken en bovenal onze klanten nog beter van dienst zijn. Hier bouwen we verder aan de kwaliteit en service die klanten al jaren van ons gewend zijn. Het nieuwe pand dient als een fijne werkplek voor al onze collega’s op een fantastische, bedrijvige locatie met prachtig uitzicht op de gerenoveerde haven.”

Reisbureau

Ook het reisbureau van Pelikaan is meeverhuisd naar de nieuwe locatie. Klanten kunnen voortaan terecht aan de Noordhaven 90, waar het vertrouwde team van reisadviseurs (Gladys, Angelique, Maryse en Cindy) klaarstaat voor reisadvies of een persoonlijk gesprek. De bekende gezichten van Pelikaan Reisbureau Zevenbergen vormen het aanspreekpunt voor klanten die binnenlopen met een reiswens of gewoon voor een praatje.

Officiële opening na de zomervakantie

Een officiële opening van het nieuwe hoofdkantoor volgt na de zomervakantie. Goverde kijkt uit naar dat moment: “We zijn trots op wat we samen hebben neergezet en ik ben blij dat we in het door mij zo geliefde Zevenbergen een fijne plek hebben gevonden. Hopelijk weten onze klanten ons reisbureau zoals vanouds te vinden en voelen onze medewerkers zich snel thuis!”