Maatwerkspecialist Untamed Travelling zet ook dit jaar zijn best boekende reisagenten in het zonnetje.

Vanaf deze week bezoekt directeur Jozef Verbruggen persoonlijk de tien topverkopers van de afgelopen periode.

Tijdens zijn bezoek nodigt hij ze tevens uit voor de ‘toppersreis’ die in november plaats zal vinden naar een nog geheime bestemming. Where the world can’t find you…