Het Vakantie Festival, dat in het voorjaar van 2026 plaatsvindt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, mag opnieuw een sterke naam uit de cruisebranche verwelkomen: Zeetours Cruises heeft haar deelname officieel bevestigd. De Rotterdamse cruisespecialist is daarmee een waardevolle toevoeging aan het groeiende deelnemersveld van het festival.

Mirella de Kock-Houmes (Managing Director van Zeetours Cruises), licht de keuze toe: “Voor ons draait cruisen om comfort, ontdekking en het gemak van reizen zonder in te pakken. Op het Vakantie Festival willen we laten zien hoe toegankelijk en veelzijdig een cruisevakantie kan zijn, van families tot stellen en solo-reizigers. Het is een prachtig platform om direct in contact te komen met een nieuwsgierig en reislustig publiek.”

Cruisespecialisten

Zeetours Cruises heeft zich in de afgelopen jaren gepositioneerd als een van de meest toonaangevende cruisespecialisten van Nederland. Met een breed aanbod van rederijen en persoonlijke service adviseert Zeetours jaarlijks duizenden Nederlanders bij het vinden van hun ideale cruisevakantie.

Vertrouwd

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival), reageert enthousiast: “Zeetours is al jaren een vertrouwd gezicht in de cruisebranche. Hun deelname onderstreept het vertrouwen in ons concept én in de kracht van livecontact met de reiziger. We zijn trots dat ze erbij zijn.”

Waardevolle partner

Ook mede-oprichter Frits Kuijper ziet in Zeetours een belangrijke toevoeging: “Zeetours is een toonaangevende partij in de cruisesector en kent dit product door en door. Dat maakt hen tot een waardevolle partner voor het festival en voor de bezoeker die zijn volgende vakantie aan het oriënteren is.”

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 in ’s-Hertogenbosch. Het event brengt reisaanbieders, bestemmingen en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende setting vol advies, beleving en entertainment.

Benieuwd naar de deelname mogelijkheden? www.vakantiefestival.com/info



De volgende partijen hebben hun deelname aan het Vakantie Festival 2026 al bevestigd: Prijsvrij & D-reizen, CroisiEurope, Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Justcurious, Avila Reizen, Curaçao Tourist Board, Just be Travellers, Le Beau Reizen, Travel Legends, LionsDive Beach Resort Curaçao, Avila Beach Hotel Curaçao, BlueFinn Charters (Curaçao), Scuba Do (Curaçao), X-Over en Excap.