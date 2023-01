Sunair bij reisagenten langs met lunch en diner: ‘Jij de hotspot, wij de hutspot’

Deel dit artikel

Sunair Vakanties ging afgelopen week op pad om een aantal reisagenten van uptodate informatie te voorzien. Onder het motto van ‘jij de hotspot, wij de hutspot’ kwamen Marja of Linda op locatie en trakteerden ze op heerlijke hutspot voor de lunch of diner, of op een heerlijke broodjeslunch met soep bijvoorbeeld.

Reisagenten die graag een Sunair-presentatie willen, zelf een locatie regelen (vaak knus aan de keukentafel bij iemand thuis) en minimaal 6 collega’s, zijn van harte uitgenodigd om een ‘hotspot/hutspot presentatie’ aan te vragen. De datum en het tijdstip gaan uiteraard in overleg. Dit is een prettige manier om informatie te vergaren (alles te vragen wat je wilt!), je leukste collega’s weer te zien en ondertussen te genieten van een lekkere lunch of diner. Liefde gaat tenslotte door de maag. Zo ben je weer helemaal up-to-date over het Sunair aanbod, tips van de inkopers, groepsreizen, SJORS en over de mooie Kanaaleilanden. Sunair biedt vanaf 30 april (tot 10 september) weer eigen charters aan vanaf Groningen Airport Eelde en Rotterdam The Hague Airport.

Dinsdag 21 december jl mocht Linda aanschuiven in Hoogeveen, aan de keukentafel bij Rommy en een aantal collega’s van Personal Touch Travel. De dames zijn inmiddels goed bijgepraat en zullen binnenkort nog een online SJORS presentatie bijwonen, zodat ook al die handigheidjes bekend zijn. Want… een boeking of offerte maken binnen 3 minuten, wie wil dit nou niet? Rommy, bedankt voor je gastvrijheid! Heb je ook trek in een ‘hotspot/hutspot’ presentatie of behoefte aan een online SJORS presentatie (ca. 20 minuten)? Mail dan naar sales@sunair.nl.

Author Arjen Lutgendorff