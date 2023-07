Sunair Vakanties is opnieuw op expeditie geweest, dit keer waren Londen en Parijs aan de beurt. Marja Bouwmeester (salesmanager) praat je bij.

“Negen teams gingen onlangs met de Eurostar naar Londen. De Thalys bracht de groep naar Brussel om vandaar met de Eurostar naar Londen te reizen. Hartje stad kwamen ze aan in Londen, na een uitstekende reis in Business Premier, een klasse waar ook drankjes en een maaltijd inbegrepen zijn. De expeditie kon daar voor de teams direct beginnen. Met een pakket opdrachten verkenden zij de stad, en ze moesten zich melden voor een verrassing op zondagmiddag. Iedereen had zich een verbeelding gemaakt van wat de verrassing kon zijn: gaan we high tea doen of gaan we fietsen? Nee, dat alles zou heel leuk zijn, maar we gingen naar de musical Wicked. Blijde gezichten voor een mooie ervaring die als extra bij te boeken is bij een Sunair-pakketreis. In de avond ging de groep gezamenlijk dineren bij Covent Garden en de nacht werd doorgebracht in het viersterrenhotel The Rembrandt. Een van de toppers uit het Sunair-programma. Op maandag ging de expeditie verder. Jan van Eeuwijk van Eurostar wist de deelnemers te vertellen dat ze op tijd terug moesten zijn voor de terugreis vanaf Londen St Pancrass naar Nederland, zodat ze ook nog even kennis konden maken met de businesslounge waar Business Premier-reizigers gebruik van kunnen maken.

Kort na Londen vertrok een net zo grote groep naar Parijs voor een dag expeditie. Caroline Bik van NS International ving de reisagenten op Rotterdam Centraal op. Ook in Parijs werden alle opdrachten uitgevoerd. Een vast onderdeel van een expeditie is het bezoeken van hotels, dit zorgt ervoor dat de reisagenten naast de stad ook het aanbod uit het Sunair-programma leert kennen. En daar zijn ze heel blij mee! Enthousiast waren ze onder andere over het tweesterrenhotel de Belfort en viersterrenhotel Square Louvois. Diverse uithoeken van de stad zijn aangedaan, zoals de Sacre Coeur, de Arc de Triomph, het Louvre en vanaf het dakterras van Lafayette werd de Eifeltoren bewonderd. Na een dag door de stad had iedereen weer heel veel kennis opgedaan en werden hier en daar op de terugreis van de Thalys (in eerste klasse) de oogjes even dicht gedaan.

Aan het einde van een expeditie zijn er altijd winnaars die de meeste punten hebben verzameld. In Londen waren dit Wesley en Floor van Travelcenter de Wit. In Parijs waren dit Nancy en Bianca, ZRA’s bij Mijn Reiskennis.

Leuk detail is dat de Londen-expeditiedeelnemers deze maand hun kennis direct kunnen inzetten met een leuke extra. Voor alle reisagenten geldt deze maand dat ze bij het boeken van een pakketreis naast de standaard Thames Cruise ook een Oyster card mogen bijboeken voor hun klanten. Londen is namelijk één van de vier steden die in juli ‘de stad van de maand’ is.



Foto: Wesley en Floor van Travelcenter de Wit.