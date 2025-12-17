Na het onverwachte faillissement van Blue Islands is de vliegcapaciteit voor chartervluchten naar de Kanaaleilanden voor het seizoen 2026 komen te vervallen. Sunair Vakanties, al jarenlang specialist in reizen naar deze bestemming, heeft snel geschakeld en een nieuwe vliegoplossing gevonden. In samenwerking met KLM en Aurigny blijft het reisaanbod voor Jersey en Guernsey ook volgend seizoen volledig intact.

Twee keer per week met KLM naar Jersey

Het weggevallen aanbod wordt opgevangen door een nieuwe samenwerking met KLM, dat vanaf 2026 vluchten naar Jersey uitvoert. De eerdere wekelijkse zondagvlucht vanaf Rotterdam maakt plaats voor twee wekelijkse vluchten vanaf Amsterdam Schiphol, op zaterdag en woensdag. Deze nieuwe vluchtstructuur vergroot de flexibiliteit voor reizigers aanzienlijk.

Dankzij de extra frequentie kan Sunair Vakanties naast shortbreaks en 8-daagse reizen ook 11- en 12-daagse arrangementen aanbieden. Bovendien ontstaan er meer combinatiemogelijkheden met Guernsey. ‘Vanaf 2026 biedt KLM ook vluchten naar Jersey aan. Wij zijn verheugd over de samenwerking met Sunair. Samen kunnen wij deze populaire vakantiebestemming goed in de Nederlandse markt zetten.’

Geen gevolgen voor bestaande boekingen

Volgens Sunair Vakanties ondervinden klanten geen hinder van de wijzigingen, ondanks dat het reisprogramma al sinds begin november gedrukt klaarstaat. ‘Als specialist in reizen naar de Kanaaleilanden zorgen wij voor een zorgeloze overgang naar de nieuwe reisdagen. Reeds geboekte reizen worden in overleg met de klant netjes omgezet’, laat de reisorganisatie weten.

Aurigny op route Groningen–Guernsey

Naast de samenwerking met KLM wordt ook de route Groningen–Guernsey voortgezet. Deze verbinding wordt uitgevoerd in samenwerking met Aurigny, de nationale luchtvaartmaatschappij van Guernsey. Ook hier wordt zaterdag de vaste reisdag, zodat combinatiereizen met Jersey optimaal mogelijk blijven.

Sunair Vakanties werkt momenteel aan aanvullende nieuwe programma’s die dankzij de aangepaste vluchtstructuur gerealiseerd kunnen worden. Nadere details hierover worden op een later moment bekendgemaakt.