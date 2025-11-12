Houd de brievenbus in de gaten, want komende vrijdag (14 november) ontvangen alle reisagenten in Nederland de splinternieuwe Kanaaleilanden-brochure 2026 van Sunair. “Dat is een maand eerder dan normaal, om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van reizigers die hun vakantie steeds vroeger willen vastleggen”, zegt Marja Bouwmeester van Sunair Vakanties.

In de uitgave vinden klanten uitgebreide informatie over de rechtstreekse vluchten van Rotterdam The Hague Airport naar zowel Guernsey als Jersey, en vanaf Groningen Airport Eelde naar Guernsey en desgewenst met een overstap door naar Jersey.

Het aanbod is opnieuw zeer gevarieerd met guesthouses en hotels in alle segmenten van drie- tot vijfsterren. Uitgebreid dit jaar is dat Sunair meerdere driekamerappartementen heeft weten vast te leggen – een uitbreiding die inspeelt op de groeiende vraag van gezinnen en meerdere stellen.

Daarnaast keert de populaire groeps­excursiereis voor het derde jaar op rij terug. Tijdens deze achtdaagse reis naar Guernsey, met verblijf in Hotel Les Rocquettes (op basis van halfpension), ontdekken reizigers niet alleen Guernsey, maar ook de nabijgelegen eilanden Herm en Sark.

De eerste exemplaren van de brochure werden afgelopen zondag feestelijk uitgereikt tijdens de Kupers Vakantiebeurs Limburg in Geleen. De familie Smit ontving als eerste de brochure uit handen van Marja Bouwmeester, die namens Sunair aanwezig was en de familie tevens verraste met een leuke reischeque. “We merken dat de belangstelling voor de Kanaaleilanden groot is”, vertelt Marja. “Met het uitgebreide aanbod en de vroege beschikbaarheid van de brochure spelen we graag in op de wensen van onze klanten en reisagenten.”