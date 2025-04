Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent dat Sunair Vakanties opnieuw met de Stad van de Maand komt. Dit keer zijn dat er maar liefst twee: Sunair’s Steden van de Maand april 2025 zijn Athene en Wenen.

Sunair Vakanties selecteert elke maand verschillende steden uit het aanbod om de reisagent – en dan met name zijn of haar klant – te verrassen met fijne extra’s bij een boeking naar deze bestemmingen. De actie is geldig voor pakketboekingen die gemaakt zijn in april 2025.

Athene

In Athene wandel je letterlijk door de geschiedenis. De imposante Akropolis torent boven de stad uit, met het Parthenon als stralend middelpunt. In de charmante wijk Plaka, met zijn smalle straatjes en kleurrijke huizen, proef je het oude Griekenland én de moderne Griekse keuken. Ook het Nationaal Archeologisch Museum is een must voor liefhebbers van kunst en oudheid. En wie even wil ontsnappen aan de drukte, beklimt de heuvel van Lycabettus voor een panoramisch uitzicht over de stad.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Athene dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Fietstour met Nederlandse gids ter waarde van 38 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro

Wenen

Wenen ademt elegantie en cultuur. De Weense Staatsopera, de sprookjesachtige Hofburg en de barokke pracht van Schloss Schönbrunn brengen je terug naar het keizerlijke verleden. Tussendoor geniet je van koffie met Sachertorte in een klassiek koffiehuis. Kunstliefhebbers halen hun hart op in het Belvedere en het MuseumsQuartier. En wie de stad muzikaal wil beleven, volgt de voetsporen van Mozart en Beethoven door deze betoverende stad.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Wenen dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Haus der Musik ter waarde van 16 euro per persoon

– Entree tot Oberes Belvedere ter waarde van 17,50 per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro