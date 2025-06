Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent dat Sunair Vakanties opnieuw met de Stad van de Maand komt. Dit keer zijn dat er maar liefst vier: Sunair’s Steden van de Maand juni 2025 zijn Valencia, Kopenhagen, Parijs en Wenen.

Sunair Vakanties selecteert elke maand verschillende steden uit het aanbod om de reisagent – en dan met name zijn of haar klant – te verrassen met fijne extra’s bij een boeking naar deze bestemmingen. De actie is geldig voor pakketboekingen die gemaakt zijn in juni 2025.

Valencia

In Valencia gaan strand, stad en cultuur moeiteloos hand in hand. Wandel door de futuristische gebouwen van de Ciudad de las Artes y las Ciencias, ontworpen door Santiago Calatrava. Fiets door het Turia-park, een voormalige rivierbedding die nu een groene oase is. In de oude binnenstad bewonder je de gotische kathedraal en proef je tapas op Plaza de la Reina. Bezoek de Mercado Central voor een kleurrijke mix van lokale producten. Vergeet niet een originele paella Valenciana te proberen, de trots van de regio. Combineer kunst en strand met een middag aan Malvarrosa. En als je in maart komt: het vuurwerkfestival Las Fallas is onvergetelijk.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Valencia dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Horchat met Farton ter waarde van 6 euro per persoon

– Bus Turistic 24 uur ter waarde van 22 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro

Kopenhagen

Kopenhagen is cool, creatief en heerlijk compact. Slenter langs de kleurrijke huisjes van Nyhavn en maak een boottocht door de grachten. Bezoek het hippe Nørrebro voor streetfood, designwinkels en lokale sfeer. In Christianshavn ontdek je het alternatieve Christiania en een verrassende mix van kunst en chaos. Fiets als een local naar de zeemeermin of door het groene Frederiksberg. Kunstliefhebbers halen hun hart op in het Louisiana Museum net buiten de stad. Proef een smørrebrød bij Torvehallerne of laat je verwennen in een van de vele Michelinrestaurants. En wie met kinderen reist: Tivoli is nog altijd magisch.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Kopenhagen dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Entree Tivoli Gardens ter waarde van 18 euro per persoon

– Boottocht Nyhavn ter waarde van 26 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro

Parijs

Parijs blijft betoveren, zelfs als je er al tien keer bent geweest. De Eiffeltoren blijft een klassieker, maar beklim ook de daken van Galeries Lafayette voor een ander uitzicht. In Le Marais ontdek je charmante boetieks, joodse geschiedenis en heerlijke falafel. Voor moderne kunst is het Centre Pompidou een must, net als het klassieke Louvre voor de Mona Lisa. Flaneer langs de Seine en duik een boekhandel in bij Shakespeare & Company. Montmartre is perfect voor een ochtendwandeling met koffie bij een lokale boulangerie. Vergeet niet te lunchen op een zonnig terras met uitzicht op het Parijse leven. En ’s avonds? Een glas wijn bij een wijnbar in Saint-Germain.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Parijs dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Toegang Arc du Triomphe ter waarde van 20 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro

Wenen

Wenen is een elegante mix van keizerlijke grandeur en moderne flair. De Ringstrasse leidt je langs paleizen, opera’s en musea van wereldklasse. In Schloss Schönbrunn wandel je door tuinen die ooit toebehoorden aan Sisi. Kunstliefhebbers moeten naar de Belvedère voor Klimt’s ‘De Kus’ en naar het MuseumsQuartier voor hedendaagse kunst. Proef Sachertorte in een klassiek koffiehuis of dineer in de Naschmarkt. Een ritje met de tram door de stad is nostalgisch én handig. In de avond wacht een concert in de Musikverein of een glas wijn in een heuriger net buiten de stad. En ’s winters is de stad magisch met kerstmarkten en klassieke muziek.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Wenen dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Toegang Haus der Musik ter waarde van 16 euro per persoon

– Original Sacher Jause ter waarde van 21 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro