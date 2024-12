Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent dat Sunair Vakanties opnieuw met de Stad van de Maand komt. Dit keer zijn dat er maar liefst twee: Sunair’s Steden van de Maand december: Barcelona en New York.

Sunair Vakanties selecteert elke maand verschillende steden uit het aanbod om de reisagent – en dan met name zijn of haar klant – te verrassen met fijne extra’s bij een boeking naar deze bestemmingen. De actie is geldig voor pakketboekingen die gemaakt zijn in december 2024.

Barcelona

Barcelona is een stad die bruist van cultuur, architectuur en gastronomie. Begin je bezoek op de iconische Ramblas en geniet van de levendige sfeer. Verken de modernistische meesterwerken van Gaudí, zoals de Sagrada Família en Park Güell, en dwaal door de smalle straatjes van de Gotische wijk. Voor een panoramisch uitzicht beklim je de heuvel van Montjuïc of bezoek je Tibidabo. Geniet van de Middellandse Zee op het strand van Barceloneta en proef de lokale keuken, met tapas en paella als hoogtepunten. Vergeet niet de Boquería-markt voor verse producten en een echte Catalaanse ervaring.



Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Barcelona dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Doe-het-zelf fietstour (ter waarde van 10 euro per persoon)

– Hola Barcelona 72 uur openbaar vervoer (ter waarde van 26 euro per persoon)

– Capitool top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro

New York

New York, de stad die nooit slaapt, is een bruisende metropool vol iconische bezienswaardigheden. Start je avontuur in Manhattan met een wandeling door Central Park of een bezoek aan het indrukwekkende Metropolitan Museum of Art. De skyline bewonder je het beste vanaf het Empire State Building of Top of the Rock. Voor historie en een uitzicht op het Vrijheidsbeeld neem je de ferry naar Staten Island. Wandel over de Brooklyn Bridge en ontdek de trendy wijk Williamsburg. Shoppen doe je op Fifth Avenue, en voor eten kies je uit de eindeloze keukens, van food trucks tot Michelin-sterrenrestaurants. New York is een stad vol energie en oneindige mogelijkheden.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar New York dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Top of the Rock (ter waarde van 53 dollar per persoon)

– Freedom Liberty boottocht (ter waarde van 31 euro per persoon)

– Capitool top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro